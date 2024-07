Como cada año, Rafael Nadal y su familia disfrutan de su Mallorca natal siempre que el deportista tiene un hueco. De hecho, estos días están dando mucho que hablar por compartir momentos en la isla con Aitana y Sebastián Yatra, buenos amigos de la familia Nadal Perelló. Desde hace tiempo, un imprescindible en sus días libres es el lujoso barco que el tenista compró hace unos años por unos seis millones de euros y que deja sin palabras a muchos.

Como casi todos los veranos, Nadal ha optado de nuevo por salir a sucar las aguas del Mediterráneo en su impresionante catamarán, uno de los mejores barcos del mundo, en el que se gastó casi 6 millones de euros hace unos años. En las fotos que han salido a la luz reluce esta lujosa embarcación, concretamente un 80 Sunreef Power de 28 metros de eslora y 12 de manga valorado con varios dormitorios para hasta doce personas, spa, piscina de hidromasaje, bar…

Una de las características del catamarán que más destaca es la suite principal, que incorpora una cama doble que da a la terraza de proa, un baño con ducha a ras de suelo, vestidor y escritorio. También dispone de una lancha auxiliar y motos de agua, entre otros detalles y servicios. La propulsión del barco proviene de dos motores de 1.200 CV que permiten una velocidad máxima de 23 nudos y una velocidad de crucero de 16 nudos.

Un espectacular catamarán que hace unos años recibió un galardón internacional del que presumió el fabricante en sus redes sociales: «El 80 Sunreef Power Great acaba de ganar el premio Best of The Best. El máximo galardón en lujo, Best of the Best recompensa los mejores productos y experiencias en todo el mundo. En la 33ª edición de los premios, el lujoso yate a motor de Sunreef Yachts ganó el premio Best Cat, reconocido por sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garaje para motos de agua y balcón privado en la suite principal».

Su casco de estribor alberga una suite, uno de los camarotes de invitados del yate y los cuartos de la tripulación. El camarote principal, con un generoso espacio, cuenta con un vestidor, un sofá, un televisor de techo abatible sobre la cama doble y un balcón privado desplegable, según detallan las características del fabricante Sunreef Power. El casco de babor alberga otros dos espaciosos camarotes de invitados, así como la cocina del catamarán. El luminoso salón del Great White ofrece dos sofás de gran tamaño junto a la bañera de popa, un comedor para ocho personas en la proa y dos televisores de 77 pulgadas instalados uno detrás del otro. Se ha instalado un lugar de descanso adicional junto a la entrada de la terraza de proa, seguramente a petición del propio Nadal.