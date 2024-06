Las redes sociales han sido testigo del encuentro entre Aitana y Rafa Nadal. Una inesperada cita en la que la cantante ha podido disfrutar de jugar un partido de tenis contra el que se ha convertido en una leyenda de esta modalidad deportiva.

Hasta la Rafa Nadal Academy, situada en Manacor (Palma de Mallorca) se ha desplazado la artista. La intérprete de Mariposas llegó a las instalaciones, muy emocionada, con ganas de exprimir esta experiencia al máximo.

Para la especial ocasión, Aitana escogió un look muy acorde. Ataviada con un estilismo deportivo compuesto por un mono negro entallado de efecto cut out en la zona de la espalda, zapatillas de deporte, sudadera gris y una gorra a tono, la que fuera concursante de Operación Triunfo no dudó en mostrar su destreza en la cancha.

Sin embargo, antes de coger la raqueta, con una gran sonrisa, observó al jugador desde las gradas, para así ver cómo entrenaba la estrella balear. Después se saludaron y mantuvieron una distendida conversación antes de iniciar su particular partido.

Aitana y Rafa Nadal saludándose. (Foto: Redes sociales)

«Día en la Rafa Nadal Academy. Si queréis verme ganar a Rafa Nadal esperad hasta el final jajajajaja. (Admito que me ha dejado ganarle, o no quién sabe… jajajajajaja)», ha escrito Atiana en un post de Instagram. «Gracias por este día Rafa y también a Maribel Nadal y toda su familia. Sois un gran ejemplo y os admiro mucho, a todos», ha dicho también la artista, agradeciendo así la invitación.

En la pieza audiovisual que ha compartido con sus cerca de cuatro millones de seguidores se pueden ver varios de los momentos que vivió junto al tenista. Además, como una seguidora más del deportista no dudó en vivir su propio momento fan al fotografiarse con él. En la estampa ambos posan de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara creando así un recuerdo que Aitana no olvidará jamás.

Rafa Nadal y Aitana posando ante la cámara. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, haciendo gala de su habitual naturalidad, la cantante confesó que tenía más nervios que por el concierto que dará en el estadio Santiago Bernabéu los próximos 28 y 29 de diciembre. Y es que, tendrá el honor de cantar en el emblemático edificio situado en la avenida Concha Espina número 1, en pleno corazón de la capital.

Una visita muy especial

Además de poder jugar contra Rafa Nadal, Aitana aprovechó su visita para recorrer el museo de la academia. Enclave en el que se exponen numerosos trofeos del tenista, así como de otros deportistas de élite como es el claro ejemplo de Rudy Fernández o Fernando Alonso, entre otros.