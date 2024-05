Así están las cuentas para el Zamora: Unai Simón, Ter Stegen y Remiro quieren ser el mejor portero

La última jornada de Liga ha quedado en buena parte descafeinada al no haber ningún objetivo colectivo en juego. El Real Madrid se proclamó campeón hace semanas, y los equipos que jugarán la Champions, la Europa League y la Conference ya quedaron cerrados hace tan solo unos días. También la última plaza del descenso a la Liga Hypermotion, que finalmente castigó al Cádiz, que acompañará a Almería y Granada en segunda división el próximo curso.

Sin embargo, los premios individuales están más emocionantes que nunca. El Pichichi es para Dovbyk (salvo machada de Bellingham o Lewandowski), delantero ucraniano del Girona tras la lesión de Sörloth que le ha obligado a ser sustituido en El Sadar. El Zamora, por su parte, puede tener hasta tres posibles ganadores en esta última jornada, que va a ser de infarto para Unai Simón, Álex Remiro y Marc André Ter Stegen. Athletic de Bilbao, Real Sociedad y FC Barcelona tendrán que esforzarse en el trabajo defensivo para que sus porteros tengan opciones de hacerse con el trofeo a cancerbero menos goleado de la temporada.

Hasta el momento, el guardameta rojiblanco y titular también con la selección española ha llegado al último partido liderando la clasificación. Unai Simón ha encajado 33 goles en 35 partidos por lo que su coeficiente es de 0,94 tantos recibidos por partido. Remiro, cancerbero del club donostiarra, tiene una media algo mayor, de 0,97 mientras que el alemán del FC Barcelona posee una de 0,96 ya que le han marcado 26 goles en 27 partidos. Aunque, de momento, incumple un requisito primordial. Para optar al trofeo Zamora se deben haber jugado, al menos, 28 partidos de Liga, algo que Ter Stegen cumplirá mañana ante el Sevilla ya que ha estado buena parte del año lesionado.

Unai Simón, favorito

Las cuentas para Unai Simón son claras. Tiene que jugar frente al Rayo Vallecano y no encajar ningún gol durante 60 minutos. Si cumple, no tendrá que dependen de lo que hagan sus dos rivales y conseguirá que el Zamora recaiga de nuevo en un guardameta del Athletic Club de Bilbao, algo que no ocurre desde que lo ganara Iríbar en 1970. También existe la opción de que Unai Simón no sea alineado en Vallecas y prefiera ser conservador, pero entonces necesitará que Ter Stegen reciba al menos un gol en el Pizjuán para llevarse el galardón.

El alemán, por su parte, necesita dos premisas para poder colgarse la medalla de portero menos goleado en la temporada 23/24. Primero tiene que jugar sí o sí ante el Sevilla y, segundo, no encajar. Solo así podrá superar a Simón siempre que el del Athletic Club reciba al menos un gol en Vallecas o, directamente, no juegue. De esta forma el coeficiente de Ter Stegen bajaría y sería menor que el del portero de la selección española.

Por su parte, Remiro es el que más complicado lo tiene puesto que depende directamente de lo que haga él y sus dos rivales. Necesita imperiosamente que el Atlético de Madrid no consiga hacerle gol en el Reale Arena, que Unai Simón juegue en Vallecas y reciba al menos un gol y que el Sevilla también sea capaz de perforar las mallas de Ter Stegen. Solo si se dan esas tres hipótesis el Zamora viajaría de nuevo hasta San Sebastián, algo que no ocurre desde que lo consiguiera Arconada en 1982.

Posible empate Simón-Remiro

Existe también una posible carambola que haría compartir el trofeo a Unai Simón y Remiro. Para ello, el portero del Athletic Club debería encajar un gol más que el de la Real Sociedad y que Ter Stegen no jugase en Sevilla (lo que le dejaría fuera de concurso por no llegar al número mínimo de partidos que exige la norma) o que el alemán reciba los mismos goles que Remiro. Parece complicado que pueda ocurrir pero ya sucedió en la temporada 92/93 con Cañizares (Celta) y Liaño (Deportivo de la Coruña) como protagonistas.