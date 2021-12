El mundo entero mira al Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, en el que Max Verstappen y Lewis Hamilton librarán la batalla final por el título. Llegan empatados a puntos y la tensión es máxima entre ellos. Un Hamilton que también es noticia por asuntos que nada tienen que ver con los circuitos, como su alianza con Brad Pitt para hacer una película o el hecho de que haya puesto a la venta su impresionante ático de Nueva York.

Una espectacular vivienda de tres plantas que el piloto inglés ha sacado al mercado por la friolera de 37 millones de euros. El ático está ubicado en la zona de Tribeca, concretamente en un edificio en el que han vivido personalidades como Justin Timberlake, Harry Styles, Jake Gyllenhaal y Rebel Wilson, y cuenta con unas increíbles vistas de la ciudad de Nueva York.

Un ático de ensueño

Pero la cosa no queda ahí. Tiene otros muchos detalles y lujos como la terraza con paredes de vidrio, sus cinco espectaculares dormitorios, seis baños o dos tocadores. Además, el ático cuenta con una piscina cubierta, una biblioteca con chimenea, una magnífica cocina, un ascensor privado y una genuina escalera de caracol para subir y bajar las tres plantas, un impresionante gimnasio con equipamiento de última generación…

En cualquier caso, su idilio con Nueva York no se va a romper por esta venta, pues tiene otra gran propiedad en la Gran Manzana. Y la cosa no queda ahí, pues el imperio inmobiliario del piloto británico va más allá. En Londres es propietario de una espectacular mansión de seis habitaciones, cuatro baños, salas de entretenimiento… Algo más de 15 millones de euros le costó a Hamilton esa casa, una villa independiente que se abre a un magnífico jardín con casa de verano. También es dueño de un exótico apartamento de tres habitaciones en un edificio de seis pisos en el pueblo de Luins, Nyon, con una vista increíble del lago de Ginebra. Y como muchos pilotos de Fórmula 1, Hamilton también tiene casa en Mónaco, aunque no se sabe mucho sobre esta vivienda.