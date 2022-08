Este lunes arrancó el juicio contra Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales, por presunto abuso contra su ex novia, Kate Greville, después de ser acusado por de agredir y controlar a su ex pareja. El mítico ex futbolista de 48 años llegó al juzgado acompañado de su equipo legal y cuatro miembros de su familia, para después identificarse en el banquillo ante el secretario.

Giggs está acusado de agredir presuntamente a su ex novia y la hermana de esta, así como de tener un comportamiento controlador y coercitivo contra Kate Greville entre agosto de 2017 y noviembre de 2020, pero se ha declarado inocente de todos los cargos. Iba a ser juzgado en enero, pero la audiencia se pospuso debido a la acumulación continua de casos judiciales debido a la pandemia, y ahora se estima que el juicio dure unos diez días.

Dimitió como seleccionador

Tras salir a la luz el turbio asunto, Giggs renunció en junio como seleccionador de Gales y en un comunicado aseguró que su decisión venía motivada porque no quería que la preparación del combinado galés para el Mundial de Catar se viera «afectada, desestabilizada o comprometida de ninguna manera por el interés continuo en torno a este caso». Sin embargo, va a pelear para demostrar esa inocencia de la que habla.

Estos días, medios ingleses han sacado a la luz más detalles de las supuestas agresiones de Giggs a su ex pareja. The Sun cuenta que le dio un cabezazo a su novia después de abusar de ella durante tres años y le mandó mensajes de texto amenazantes: «Estoy jodidamente enfadado… Me estoy asustando a mí mismo. Podría hacer cualquier cosa». El galés también está acusado de darle una patada en la espalda y echarla desnuda de la suite de un hotel después de que ella lo acusara de coquetear con otras mujeres.

Pero la cosa no queda ahí. Supuestamente, trató de chantajear a Kate con amenazas de enviar fotos íntimas a sus amigos y compañeros de trabajo cuando intentara dejarlo, y un día en su mansión también le dio un codazo a su hermana Emma en la mandíbula cuando ella intentó apartarlo de Kate, según se pudo escuchar en el propio tribunal.