Las apuestas dan como claro favorito a Djokovic ante Alcaraz en la final de Wimbledon

Las casas de apuestas lo tienen claro con la final de Wimbledon. Ninguna da como favorito a Carlos Alcaraz, a pesar de ser el número 1 del mundo en estos momentos. El murciano se mide ante Novak Djokovic, que buscará igualar a Federer como el tenista con más títulos en el All England Club en la historia. Dada la experiencia del serbio en este tipo de partidos, el que apunta a ser el nuevo clásico del tenis tiene un favorito claro.

La victoria de Djokovic cotiza apenas a 1,50 euros por euro apostado. Después de más de 15 casas de apuestas analizadas, es imposible encontrar una que dé al español con ventaja respecto al ganador de 23 Grand Slams. Nadie tiene más que él y, según los pronósticos, aumentará su diferencia con Rafa Nadal en uno más.

Las cuotas que dan la victoria Alcaraz sí que parecen una buena oportunidad. Es muy complicado ver en semejante inferioridad al de El Palmar, por lo que apostar a su triunfo en la final de uno de los torneos más importantes del mundo puede ser muy rentable si consigue llevarse el título. Que consigue sumar su segundo grande, después del logrado el pasado verano con el US Open, se paga a 2,50 euros.

Le ven ganando algún set

En lo que sí que confía es en que Alcaraz no caerá por 3-0. Aunque no es favorito, sí que las casas de apuestas le ven alargando el partido más allá del tercer set. De hecho, que el encuentro se resuelve por la vía rápida cotiza a 2,75 euros, mientras que se jueguen más de tres sets está a 1,60 euros. Que el encuentro no llega al quinto set se paga a 1,40 euros, mientras que si la final se resuelve en la última manga, un apostante se podría llevar hasta 3,5 euros.

Donde sí que ven más opciones de triunfo a Alcaraz es en el primer set. El español sigue sin ser favorito para lograr apuntarse el primer tanto del partido en Wimbledon, pero en este caso la cuota desciende a los 2,30 euros. Por su parte, que el Djokovic quien lo hace sube hasta 1,66 euros.

Otra de las opciones es apostar al resultado exacto del encuentro. En esta ocasión, gana enteros la opción de que Djokovic se lleva la final por tres sets. Que el serbio gane 3-0 es el resultado que se ve como más probable, cotizando a 3,75, seguido de un 3-1 que está pagado a 4,75. La victoria en cinco sets del actual número dos se paga a 6 euros. Todos esos resultados se pagan a una cuantía inferior que cualquier triunfo de Alcaraz. Si el español gana 3-1, un apostante podría ganar hasta 7 euros por euro jugado; si es por 3-2, la cuantía sube a los 8 euros, mientras que el 3-0 del español está a 8,50 euros.