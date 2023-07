Los cinco motivos para creer en la victoria de Alcaraz ante Djokovic

Llegó el momento decisivo que Carlos Alcaraz llevaba esperando desde que cayera en las semifinales de Roland Garros, víctima de una presión que no pudo gestionar entonces debido a sus tremendas ganas de triunfar. La final de Wimbledon es una realidad para el tenista español después de un periplo inmaculado, en el que ha vencido en seis batallas antes de la última, la que le medirá con su verdugo en París, un Novak Djokovic que lleva sin perder en el All England Club pero que, como resaltó Alcaraz nada más firmar su pase a la final, no es invencible.

«Creo en mí mismo, creo que puedo ganar a Djokovic aquí, no es invencible. Siempre he soñado con disputar una final así», destacaba Alcaraz, que tiene motivos para pensar en que sus opciones de cara a la final de Wimbledon son notables y que podemos estar ante una de las grandes victorias de los últimos años en el circuito ATP, obra de un jugador llamado a marcar una época en el futuro y que ya está condicionando el tenis mundial en el presente.

La presión, para Djokovic

En esta ocasión, Carlos Alcaraz se presenta en el partido ante Novak Djokovic sin la presión que sí tenía en las semifinales de Roland Garros, donde se le daba como favorito, ligero, en una superficie en la que contaba con mayor experiencia y más capacidad para hacer funcionar su tenis y su físico. En Wimbledon, la presión estará del lado de Djokovic, quien puede sumar su octavo título y subirse así al olimpo del torneo junto con Federer. Alcaraz sólo puede ganar.

Alcaraz cotiza al alza

Había cuajado cinco partidos solventados con victoria, pero en los que no se había visto realmente lo que es Carlos Alcaraz. El tenista español superó a Chardy, Muller, Jarry, Berrettini y Rune con una versión sólida, determinante, pero moderada en cuanto a espectacularidad. En semifinales, ante Medvedev, llegó su mejor partido, con una completa exhibición de tenis que dejó a todos boquiabiertos y que, a buen seguro, tratará de repetir en la final contra Djokovic.

Adaptación a la hierba, completada

Ya no se dice nada sobre la falta de adaptación de Carlos Alcaraz a la hierba, porque el bagaje ya es superior y el murciano, debido a su inabarcable calidad, ha sabido poner su juego en disposición de la superficie más compleja de cuantas se ven en el circuito. Más allá de sus victorias, Alcaraz ya es competitivo y peligroso en césped como en cualquier otra superficie. Y Djokovic lo sabe.

Saque y resto

Son, posiblemente, los golpes más importantes en hierba y Alcaraz los está sacando en todo su esplendor. El servicio podía penalizarle, pero la realidad es que Carlos, salvo en momentos concretos y normalmente poco relevantes, no está concediendo prácticamente oportunidades de break a sus rivales. Ante Rune fue clave y frente a Medvedev se repitió la fórmula, aunque lo que le dio realmente la llave de la exhibición ante el ruso fue el resto, un golpe que por condiciones puede sublimar y convertirse en referencia en el circuito, con permiso de Djokovic, también maestro en estas lides.

La venganza de Roland Garros

Carlos Alcaraz es un jugador con una calidad extraordinaria, pero es su ambición, sin límites, la que le ha llevado de forma prematura a instalarse y lo que es más complejo, mantenerse en lo más alto del tenis mundial. Desde que perdiera en semis de Roland Garros, el murciano quiere darle la vuelta a la situación y qué mejor oportunidad que una final de Grand Slam de Wimbledon ante el rival que le eliminó.