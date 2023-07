Carlos Alcaraz, con la lección aprendida ante Djokovic

Carlos Alcaraz pisará este domingo, por primera vez en su carrera deportiva, la pista central de Wimbledon el día de la final del torneo. El tenista español se ha ganado con creces su presencia en el encuentro por el título, después de ser superior en los cinco primeros encuentros y arrasar, en el verdaderamente importante a un Daniil Medvedev que fue un juguete en manos de un niño con un talento para hacer historia en el tenis. Ahora, en la final, se reeditará el nuevo clásico del tenis mundial, un duelo directo con Novak Djokovic para el que Alcaraz, esta vez sí, está preparado.

Alcaraz sufrió hace algo más de un mes una de las derrotas más duras de toda su carrera deportiva. Novak Djokovic le apartó de su sueño de conquistar Roland Garros en un partido de semifinales en el que el murciano comenzaba a verse superior cuando, en medio de la remontada, la presión que él mismo se puso sobre sus hombros le ocasionó unos calambres que le dejaron fuera de juego. De forma sorpresiva pero igual de contundente, Carlitos quedaba fuera de juego, pagando su juventud e inexperiencia ante el que dos días después se convertiría en campeón y en el tenista con más títulos de Grand Slam de toda la historia.

Esa derrota quedó grabada a fuego tanto en Alcaraz como en su equipo, que en declaraciones inmediatamente posteriores tildó de aprendizaje y gran lección lo que le había sucedido a su pupilo. Con 20 años recién cumplidos, es absolutamente normal lo que le sucedió a Carlos, tan habitual como improbable era su explosión en la élite del tenis. Pero el talento de Alcaraz sirve de argumento para explicar cualquier teoría sobre su ascenso meteórico al ranking. El genio de El Palmar, sin embargo, no se conforma con ser el número uno, ni siquiera con un puesto de finalista de Wimbledon. Tiene la lección aprendida y va a por Djokovic en la final.

Alcaraz, a por todas ante Djokovic

«Es un sueño llegar a la final de Wimbledon», comentaba, sincero, Alcaraz a pie de pista al término de su encuentro ante Daniil Medvedev, en el que cuajó una actuación maravillosa que encandiló al exigente público del All England Club. También fue preguntado por Djokovic, y ahí su respuesta sorprendió, pero también ejerció de elemento demostrativo de que el miedo y la presión no harán acto de presencia en medio de su actuación en la final del domingo.

«Creo en mí mismo, creo que puedo ganar a Djokovic aquí, no es invencible. Siempre he soñado con disputar una final así, así que no es momento de tener miedo o estar cansado. El domingo voy a ir a por todas». Estas palabras son del número uno del mundo, que quiere venganza por todo lo sucedido y opositará al trono que Novak Djokovic mantiene en Wimbledon desde 2017 en una final histórica el domingo, a partir de las 15:00 horas.