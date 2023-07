Alcaraz quiere reinar en Wimbledon: arrasa a Medvedev y jugará la final con Djokovic

Los mejores jugadores, los grandes de verdad, alcanzan su máximo nivel en las citas clave del calendario. Carlos Alcaraz llevaba cinco victorias de mérito en Wimbledon 2023, pero en ninguna de ellas había mostrado es gen de elegido que le lleva a ser designado como el próximo dominador del tenis. La llegada de las semifinales obligaban al español a subir su nivel y la respuesta no pudo ser superior. Alcaraz sacó de verdad el supercrack que lleva dentro y sometió a Daniil Medvedev a una tortura que finalizó, rozando las dos horas de encuentro, con un triunfo mayúsculo por 6-3, 6-3 y 6-3 que lanza al número uno a su primera final en el All England Club, donde se medirá a Novak Djokovic.

La batalla encarnizada de estilos que se esperaba sobre la hierba de Wimbledon fue finalmente un monólogo en forma de show del jugador más talentoso del circuito. Con 20 años, Alcaraz apareció en la central londinense tocado por una varita, y desde el primer punto de encuentro se encargó de trazar un plan que fue ganando tintes de exhibición con el paso de los juegos. Medvedev comenzó al nivel, pero su paso por la hierba fue tornando en tortura hasta diluirse como un azucarillo entre la conjunción de cualidades de Carlos Alcaraz.

Mucho, muchísimo más maduro que en el enfrentamiento previo entre ambos en Wimbledon 2021, la versión de Alcaraz recordó mucho más a la vista en marzo en la final del Masters 1000 de Indian Wells y, como entonces, aplastó a un Medvedev cuyo juego en hierba no es tan dañino y que volvió a demostrar que su cabeza no está al nivel de los otros grandes del circuito a la hora de remontar situaciones adversas. Esta vez no hubo aspavientos marcados ni discusiones subidas de tono. Simplemente, el ruso fue levantado por un vendaval de tenis y se despide sin remedio poniendo la alfombra roja para que el Alcaraz-Djokovic se convierta en realidad.

Alcaraz golpea primero

Considerando el partido como una matrícula de honor en sí misma para Carlos Alcaraz, huelga decir que el inicio estuvo más competido ya que Medvedev entró metido, dañando desde el fondo con golpes profundos, mientras el español iba calentando con algún error no forzado más de la cuenta. Aún así, el break no llegó del lado del ruso y ahí nos despedimos del único momento en el que Daniil fue algo superior a Carlitos. Llegado el tramo decisivo del primer parcial, al ruso le tembló el pulso y Alcaraz, con una determinación que sólo le hemos visto a Nadal siendo tan joven, aprovechó para comenzar su despegue tenístico colocando un break que a continuación se tradujo en el primer set de su lado, por 6-3.

Medvedev intentó golpear de inicio en el segundo set, con un primer juego perfecto al servicio y su primera oportunidad de break acto seguido. La levantó Alcaraz, que por entonces ya estaba fino como nunca en las últimas dos semanas con su golpe marca de la casa, una dejada que hizo correr a Daniil hacia adelante como su 1’96 no puede permitirse. Carlos enseñaría a continuación a su rival cómo reaccionar a una pelota de break perdida y a la tercera, rompía de nuevo un saque que ni se pareció al del encuentro de cuartos ante Eubanks.

Es otra de las grandes virtudes de Alcaraz. Lo resta casi todo, y casi todo dentro. Su break del segundo set no quedaría solo, ya que después de un juego al servicio donde mantuvo al público levantado de sus asientos, con puntazo tras puntazo, se esforzó de nuevo al resto para que Medvedev, jugando con la toalla y cerca de tirarla, le diera en bandeja el segundo set, otra vez por 6-3.

Alcaraz, finalista en la locura

Comenzaría Alcaraz sacando el tercero y decisivo, pero lo importante vendría a continuación. Un Medvedev desdibujado no podía con los golpes de maestro del líder del ranking ATP y volvía a dejar su servicio a merced de un nuevo break de Carlos, que parecía ya en el tramo inmediato al cierre del partido. Sin embargo, acabar la faena es una de las cosas más complicadas que hay en el tenis actual, y más cuando juegas contra un número 3 del mundo herido en su orgullo.

Medvedev desataba la locura en pista, reaccionando por partida doble al resto, pero su tenis no estaba con él este viernes y Alcaraz volvía a quebrar por dos veces, colocando de nuevo una ventaja que ya no iba a ir para atrás, finalizando con un punto de otra época que abre un nuevo prisma en el tenis en hierba. Carlos Alcaraz es, a sus 20 años, finalista de Wimbledon 2023.