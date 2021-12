Antonio Zapatero (Madrid, 1958) es uno de los grandes héroes en la lucha contra la pandemia del coronavirus en España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid. Director del hospital de IFEMA y actual viceconsejero de sanidad en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el médico atendió a OKDIARIO tras recoger el Premio Especial Ciudad de la Raqueta por la combinación de su faceta salvadora en tiempos de covid y su talento escondido, el tenis, que le ha llevado a lo largo de su vida a conquistar hasta 15 títulos de Campeón de España.

Pregunta: Se ha llevado la ovación de la noche en los Premios Ciudad de la Raqueta.

Respuesta: Me ha hecho mucha ilusión, porque aquí se combinan dos aspectos de mi vida. Uno es el deporte, el tenis, soy un tenista aficionado pero no llego al nivel de los que hay aquí, y otro es la gestión de la pandemia. Lo que quiero que sea reconocido es la mezcla de ambas cosas, probablemente mi afición deportiva me ha valido mucho para gestionar la pandemia, son dos cosas en la vida que son inseparables.

P: ¿Cómo puede influir ese ‘espíritu deportivo’ en la gestión de una situación tan complicada como la vivida?

R: IFEMA lo vivimos, la situación era la que era y llegamos un grupo de gente que no nos conocíamos, que se podía hacer algo más para ayudar a los ciudadanos de Madrid, ese es el espíritu de IFEMA. El deporte tienes que entrenar, te lesiones, te haces fuerte. Esa escuela que es el deporte nos vino bien para gestionar IFEMA y lo que vino después que también ha sido duro. Esa experiencia vital que es el deporte ha sido muy bueno para mi vida en general y en concreto para la pandemia.

P: La figura de Manolo Santana ha sido especial para usted.

R: Yo recuerdo levantarme por la noche de madrugada para ver los partidos de Santana en el Open de Australia. Santana fue el que nos introdujo a todos la afición por el tenis y ha sido un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Es una auténtica desgracia que haya fallecido y todos hemos guardado el respeto hacia su figura.

P: La Comunidad de Madrid fue pionera en una gestión que ahora permite que se puedan celebrar galas como los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota con público.

R: Madrid ha dado ejemplo de intentar compatibilizar la vida de las personas con la pandemia. En el mes de mayo el Mutua Madrid Open me contaban los directivos que les llamaban de ciudades europeas que se podía hacer eso. Es fundamental que la pandemia pudiera juntarse con la vida de las personas y creo, modestamente, que lo hemos conseguido.

P: ¿Qué podemos esperar del coronavirus para las próximas semanas?

R: Ahora vienen unas semanas duras con el invierno, las cenas familiares, probablemente tendremos un incremento de casos pero quiero pensar que a pesar de la llegada de Omicron, que llegará en las próximas semanas de forma más mayoritaria, la perspectiva de cara a febrero o marzo debe ser de un horizonte de luz y de contención de la pandemia.

P: ¿Tendremos medidas especiales en Navidad en la Comunidad de Madrid?

R: Nosotros apostamos este año de forma importante con un 92,7% de población vacunada por el autotest, Madrid va a dar un test gratuito a través de esta semana. me parece fundamental que el ciudadano pueda hacerse un test de manera que podamos separar el paciente asintomático infectado del que no lo está. Esa es nuestra apuesta junto con el hecho de ir con mascarilla en interior, distancia… etc. La vacunación que estamos consiguiendo vacunar a los niños ahora, junto con el autotest, podrá hacer que pasemos este rubicón de la Navidad con cierto éxito.

P: Isabel Díaz Ayuso ha sido su gran valedora en la política

R: Hacia la presidenta tengo un afecto especial, ha estado siempre pendiente de nosotros y lo sigue estando. Agradecer que tuviera confianza en mí, tanto para IFEMA como después para la gestión del covid y mi afecto y cariño hacia ella es inmenso.