Antonie Griezmann y el Leganés: el recuerdo de un póker

El partido del domingo le trae magníficos recuerdos a Antoine Griezmann, que en febrero de 2018 desenfundó su revólver para marcarle al Leganés nada menos que cuatro goles, una marca que no ha podido igualar ningún futbolista francés en la Liga española. El principito vivió una semana mágica porque en sólo siete días sumó siete dianas, ya que venía de batir hasta en tres ocasiones al meta del Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El Griezmann de la temporada 17-18 fue demoledor. Marcó 33 goles con el Atlético, con el que se proclamó campeón de la Europa League, y culminó su obra maestra siendo campeón del mundo con la selección francesa. Era un futbolista imparable al que el Barcelona formuló una oferta fabulosa. Ese verano dijo que no, pero al año siguiente cambió de opinión y probó suerte en el Camp Nou. No tardó demasiado en volver al redil para convertirse en el Atlético en el máximo goleador de toda su historia.

El Leganés, que no ha marcado ningún gol en sus cuatro visitas al estadio del Atlético, no tuvo forma de parar a Griezmann. Marcó de falta, de cabeza, desde fuera del área, desde cerca…cualquier registro le valió para vencer la resistencia de un ex-rojiblanco como el Pichu Cuéllar, que ese día defendió la portería pepinera. Y pudieron ser cinco, porque antes del primero estrelló un golpe franco en la cruceta. Aquella no fue la última vez que le marcó al Leganés. Repitió suerte en noviembre de ese mismo 2018.

Antoine llega al partido del domingo con dos dianas en lo que llevamos de temporada y con 400 encuentros como Atlético a las espaldas. Está a cuatro de alcanzar a otra leyenda como Fernando Torres y se acerca a marchas forzadas a un registro inimaginable en el club: los 200 goles. 184 ha marcado hasta ahora, tras dejar atrás a Luis Aragonés. 130 los ha conseguido en la Liga, donde todavía le supera el madrileño Adrián Escudero, que llegó hasta 150. Es uno de los pocos retos que le quedan por alcanzar al principito.