La impresionante racha de victorias de Rafael Nadal se vio frenada en la final del Masters 1000 de Indian Wells. El norteamericano Taylor Fritz venció a un Nadal mermado por unas importantes molestias físicas en el pecho, definidas por el propio tenista como pinchazos. Esta dolencia ha despertado la rabia de los antivacunas, que han aprovechado para criticar a Rafa por su política de vacunación y alentar a la población para que siga sus pasos. Nadal anunció este martes que estará de cuatro a seis semanas de baja por una fractura de estrés en el tercer arco costal izquierdo.

«Todo lo que puedo decir es que me era difícil respirar. No sé, cuando trato de respirar, me duele y es muy incómodo», afirmó Nadal al término de la final de Indian Wells. «Sentía dolor, sinceramente. Como dije, tengo problemas para respirar. No sé si es algo en las costillas, aún no lo sé. Cuando respiro, cuando me muevo, es como si tuviera una aguja todo el tiempo aquí dentro. Me mareo un poco porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No se trata sólo del dolor, no me siento muy bien porque me afecta la respiración», completaba, visiblemente molesto al igual que durante todo el partido.

Las reacciones no tardaron en llegar, y van desde llamamientos al karma hasta menosprecios al vigente campeón del Open de Australia. «El astro del tenis Rafael Nadal y promotor de vacunas covid colapsa en la final de Indian Wells por dolores en el pecho», se podía leer en Twitter, en referencia a la noticia de la lesión de Nadal. «El mismo Nadal que agredió a Djokovic por no vacunarse… tras recibir todas las vacunas se desploma», agregaba otro usuario.

Entre los más llamativos, los comentarios que ‘explican’ a Nadal que le han metido «grafeno» con las vacunas para el covid. «¡Estas cosas no son vacunas! El tiempo pone a cada uno en su lugar», le contesta otro, que se muestra como favorable a las vacunas pero no a las del coronavirus, catalogadas como experimentales por el catálogo de antivacunas que se hacen notar en las redes sociales con Rafael Nadal como diana.

«Djokovic deja de jugar torneos y cuida su vida», relata un usuario que a continuación acusa a Nadal. «Sigue las guías de las mal llamadas vacunas y véanlo, arriesgando su vida», concluye, en consonancia con otro personaje, mucho más agresivo, que acusa a Rafa de consumir «adrenocromo» y cataloga de «títere» al manacorense.

Nadal, pruebas en España

Después de la derrota en la final de Indian Wells, Nadal regresó este martes a España y está en Barcelona, donde se le realizarán las pruebas correspondientes para evaluar el alcance de la lesión. El tenista español, que ascendió al tercer puesto del ranking ATP después de su meritoria actuación en el Masters 1000 californiano, parará varias semanas de cara a prepararse para una gira de tierra donde partirá como gran favorito a los títulos, siempre y cuando la dolencia en el pecho se lo permita.