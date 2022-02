Novak Djokovic cumplió su palabra y rompió el silencio alrededor del escándalo acontecido en Australia el pasado mes de enero, en torno a su no vacunación y posterior deportación del país oceánico, tras diez días retenido. El todavía número uno del ranking ATP confirmó que seguirá sin vacunarse pese a que ello le pueda provocar perderse más torneos en el calendario, aunque al mismo tiempo aseguraba no estar en contra de aquellos que han optado por completar su pauta.

«Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura cobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar», aseguraba Djokovic, que se mantiene firme en sus principios pero confía en que las normas cambien y que le permitan «seguir jugando muchos años más».

Djokovic, que concedió una entrevista a la BBC en la que desvela su opinión sobre la vacunación, resaltó los motivos por los que no se ha puesto las dosis y no lo hará, por encima incluso de su carrera deportiva. «Los principios de mi decisión se basan en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo», afirmaba.

«Nunca he estado en contra de la vacunación, de niño recibí varias vacunas. Pero siempre he defendido la libertad de decidir sobre qué te metes en tu cuerpo», destacaba Novak en más de una ocasión, además de asegurar que no es un villano contra el coronavirus. «Todos estamos tratando de encontrar la mejor solución para acabar con el covid».

«Estaba triste y decepcionado. Lo que la gente no sabe es que no fui deportado por no estar vacunado o por romper las reglas, todo eso fue aprobado por el Ministerio de Inmigración y un juzgado. Los errores no fueron cometidos a propósito», afirma, sobre el motivo de su expulsión de Australia.

«La razón por la que fui deportado es porque el Ministerio de Inmigración canceló mi visado basándose en que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo para nada», finalizó Djokovic, en referencia a su deportación.