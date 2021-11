Isabel Díaz Ayuso es la gran protagonista a todos los niveles en las últimas horas a raíz de su entrevista en El Hormiguero, siendo este martes la invitada del programa de Pablo Motos y enfrentándose a todo tipo de cuestiones sin rehusar ninguna de ellas. Al margen de temas políticos, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo tiempo para reír y hacer reír contando algunas de sus anécdotas, una de ellas con Rafa Nadal.

Todo sucedió hace algo menos de un año, a principios de diciembre de 2020, cuando le impuso la medalla de la Comunidad de Madrid a Nadal. En el acto, el manacorí le pidió ir después a la Puerta del Sol para ver el reloj, y ella no tuvo dudas en acompañar al deportista. Sin embargo, se olvidó de un detalle importante, y es que para subir al reloj las escaleras no son nada cómodas.

«Ese día le dimos la medalla de la Comunidad de Madrid y después dijimos: ‘Ay, pues vamos a ver el reloj de la Puerta del Sol’. Yo iba con unos tacones bien plantados, y entonces el último tramo es una escalera de caracol muy pequeñita… Bueno, para salir de allí con los tacones y la falda…», comenzó contando la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo ruborizada pero a la vez sonriente.

«Fue como ‘Liberad a Willy’. Tuvo que tirar de mí. Fue tan poco estético, tan horroroso. No sé ni cómo fue aquello (…). No me cogió en brazos. No estuve espabilada», añadió Ayuso, haciendo reír a Pablo Motos y al público con esa anécdota con Rafa Nadal, un deportista y una persona hacia la que siempre ha mostrado una gran admiración cuando ha hablado de él en público.