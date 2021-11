La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido en el programa El Hormiguero, de Antena 3, que su relación con Pedro Sánchez es «mejorable».

«No es la relación más explosiva, pero cuando nos vemos en persona hay buen trato. Yo le veo muy seguro de sí mismo, encantando de verse, pero luego te mira y sabes que te está mintiendo. No se puede decir que esté especialmente contenta con Sánchez», ha dicho en su primera vez en el espacio.

Ayuso se ha detenido a hablar del presidente socialista, con quien de sobra son conocidas sus discrepancias. «La relación no puede ser buena cuando permite que las comunidades autónomas nos peguemos» y «negocia los presupuestos con el entorno político de ETA», ha aseverado. «¿Qué hacemos, nos llevamos bien? Pues no estoy para abrazos, paso de eso».

La presidenta madrileña también ha confesado a qué político bloquearía de WhatsApp: «Me hicieron una campaña de desprestigio desde la Moncloa, orquestada por el ex jefe de gabinete», ha revelado, en alusión a Iván Redondo. «A ese sí que le bloquearía».

Ayuso no ha esquivado las preguntas sobre la crisis que vive el PP a cuenta del congreso en Madrid. Ha defendido su intención de presentarse a liderar el partido regional, pero también ha tratado de rebajar la tensión. «Creo que he sido y soy una persona de este partido político, no estaría en otro, esta es mi casa, y soy leal a mi organización y a las personas que han confiado en mí a lo largo de los años y ahora también a Pablo Casado. Pero sí es cierto que soy una persona con criterio propio. Soy una mujer libre, una persona libre», ha señalado.

Ayuso se ha referido también a su amistad con José Luis Martínez-Almeida, a quien se sitúa como posible adversario suyo en unas primarias. Ambos se han reencontrado este martes con motivo de la misa por la festividad de la Almudena, patrona de la capital. El abrazo entre los dos «partners», como se llaman cariñosamente, ha centrado los focos. «Eso que se ve es la verdad», ha asegurado, «Siempre hemos tenido mucha complicidad. Nos hemos apoyado mucho, hemos vivido una pandemia sin precedentes». Ha destacado su «química» con el alcalde y también que ambos forman «un tándem» que ha dado «la vida por Madrid».

Sobre su relación con Pablo Casado, ha destacado que es buena y ha rechazado que el líder popular la vea como una amenaza en un futuro político. «Si tuviera miedo no me hubiera puesto como candidata. Es lo de siempre. Esto del congreso es una confusión constante», ha lamentado.

«A mí la urna me da mucha más libertad que los despachos. Soy del PP, tengo claro dónde estoy y cuál es mi sitio, mi gente y mi proyecto, pero también tengo criterio propio», ha insistido. Y ha añadido: «Nunca voy a dejar de dar batallas por comodidad, no me lo permitiría, nunca voy a hacer algo que pese en mi conciencia».