En Italia vuelven a relacionar a Brahím Díaz y Ana Mena. Los rumores vienen de lejos, pero han vuelto a surgir ahora informaciones sobre una posible relación del futbolista del Real Madrid cedido al Milan con la cantante española, en boca de todo el mundo después de su participación en el Festival de San Remo.

Los rumores sobre ese supuesto romance entre ambos llevan tiempo pululando en el ambiente e incluso han sido pillados juntos en más de una ocasión, pero la cantante malagueña (como él) ha roto su silencio para hablar muy claro de su vida privada: «Yo no tengo pareja, estoy felizmente soltera. Te digo la verdad, tengo tan poco tiempo que no me doy cuenta de si alguien me escribe, estoy en otra ahora mismo».

¿Y cómo le sientan las informaciones y los rumores que le relacionan con Brahim? La cantante asegura que no le afecta demasiado lo que se hable de ella: «Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice, y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente». Cabe recordar que en su visita a La Resistencia aseguró ante la clásica pregunta de David Broncano que está ahora mismo “en temporada baja” en lo que se refiere al sexo, pero mostró su confianza de cara al próximo verano. Además deja claro cómo debe ser un hombre para que le conquiste: “Que sea inteligente y que me haga reír mucho”.

La malagueña, icono en España y también en Italia, finalmente no participará en Eurovisión por su batacazo en San Remo. Pero su éxito en el mundo de la música sigue creciendo: “Ha sido todo muy poquito a poco, con un proceso. Cada cosa buena que te pasa lo valoras muchísimo. No le encuentro el sentido a cambiar de actitud, rodearte de buenas personas siempre es muy importante, que te digan las cosas buenas y las malas también, es muy necesario escucharlos”.