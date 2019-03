El exfutbolista dice que Cristiano sabe hacerse odiar deportivamente. Álvaro Domínguez cree que Ronaldo no será recordado como una leyenda del fútbol.

Aunque el ex del Atlético de Madrid avisó del peligro de la Juventus, realizó unas declaraciones bastante desafortunadas antes del partido de vuelta de octavos de final entre el cuadro colchonero y el equipo italiano. Álvaro Domínguez afirmaba que Cristiano Ronaldo no será recordado como una leyenda del fútbol. Horas más tarde de ser publicada su entrevista, el luso apeaba con un hat-trick al conjunto rojiblanco de la Liga de Campeones.

Preguntado en TMW por los gestos de Ronaldo en el Wanda Metropolitano, donde el delantero presumió de haber ganado cinco Champions por ninguna del Atlético, Álvaro Domínguez señalaba: “Sus declaraciones no me sorprenden, conocemos su ego desmesurado, es un tipo que sabe bien cómo hacerse odiar deportivamente. Precisamente a causa de comportamientos como éste, en la historia no será recordado como una leyenda del fútbol. Messi, Xavi, Iniesta o Zidane, por ejemplo, no han perdido tiempo en este tipo de provocaciones”.

No obstante, el madrileño avisaba de lo que podía suceder en el partido: “Es difícil prever qué pasará. En la ida el Atlético ha sido netamente superior, pero hoy se juega en casa de la Juve y ellos son favoritos para ganar la Champions. Espero un Stadium muy caliente y un Cristiano Ronaldo muy determinado, no será una noche tranquila para los colchoneros”.

Álvaro Domínguez dijo adiós al fútbol a los 27 años

Álvaro Domínguez, ahora retirado de los terrenos de juego, formó parte del Atlético de Madrid durante cuatro temporadas, desde la 2008-2009 hasta la 2011-2012, curso tras el cual puso rumbo al Borussia Mönchengladbach después de la llegada de Simeone al banquillo.

“A nadie le gustaría ser un inválido con 27 años. Y este es el precio que voy a tener que pagar”, decía. “He estado los últimos años jugando en unas condiciones físicas pésimas. Me he visto obligado a seguir jugando y eso me ha llevado a dos operaciones. Me ha conducido a unas secuelas que a día de hoy sigo teniendo y esto me deriva a que hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona”, agregaba Álvaro Domínguez en el comunicado con el que anunció su retirada.