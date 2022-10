Alonso: «¿Por qué no soñar con el podio?»

Fernando Alonso se ha mostrado muy satisfecho con su quinta posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur, aunque ha reconocido que tener detrás a Max Verstappen es una mala noticia. El asturiano no se pone límite y llama a pelear por el podio en la carrera del domingo.

Gran clasificación

«Estoy muy satisfecho, hacer ‘top 5’ es increíble, pero no ha sido muy divertido conducir hoy en estas condiciones. Sobre todo en la Q3, cuando montamos los neumáticos de seco y cometer un error era demasiado fácil. Sacar el máximo del coche era súper complicado. Ha sido una crono difícil, pero salvada.

La incertidumbre de Singapur

«Intentaremos hacer una estrategia para acabar dentro del ‘top 5’. No sé exactamente a quiénes tengo detrás. Tener a Max detrás significa salir sexto, prácticamente. Siempre hay accidentes y cosas que pasan aquí. No estamos tan lejos del podio, ¿por qué no soñar con el podio?», se preguntó en declaraciones a DAZN.