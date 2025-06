Alonso y el jugador del Barça que ficharía para el Madrid: «Les debilitaría y lo dejaría en el banquillo»

Alonso se inventó un noveno puesto en Barcelona que regó de ilusión las pobladas gradas de Montmeló. En realidad fue un décimo puesto, pero a Verstappen se le cruzaron los cables y fue sancionado con diez segundos por colisionar contra Russell. El asturiano dio espectáculo con adelantamientos, sufrió, y acabó celebrando sus primeros puntos de la temporada en la carrera de casa.

Alonso fue el mayor reclamo durante todo el fin de semana. Antes, durante y después de la carrera. Durante los prolegómenos habló sobre fútbol. Reconocido aficionado del Real Madrid, el asturiano tuvo que mojarse y elegir qué jugadores ficharía para el proyecto de Xabi Alonso. Fernando no ocultó su deseo ni el motivo por el que elegiría a Pedri.

«Le ficharía por doble ganancia. Para debilitar al Barça y quedarte con uno bueno. Eso ya lo hago en la Play, ficho a algún futbolista bueno del Barcelona y luego lo dejo en el banquillo. Así ya no lo tienen ellos», explicaba entre risas. Alonso se hizo aficionados del Real Madrid por su padre y la época de la Quinta del Buitre. Acude al Bernabéu cada vez que el calendario de la Fórmula 1 se lo permite.

«Nunca he sabido responder por qué soy del Real Madrid, igual que no sé por qué tengo los ojos marrones. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid. El club me eligió para ser hincha,» confesó Alonso en un homenaje celebrado en 2017, cuando fue nombrado socio de honor del equipo blanco por el presidente Florentino Pérez.