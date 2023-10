Alineación del FC Barcelona contra el Athletic en el partido de Liga

La alineación del Barcelona está marcada por las lesiones. El conjunto azulgrana se enfrenta este domingo al Athletic Club (21:00 horas) en el Estadio Olímpico de Montjuic y lo hace con una plantilla cogida con pinzas. Por suerte, Xavi Hernández ha podido recuperar de última hora a Lamine Yamal y Alejandro Balde tras sufrir unas molestias durante este parón de selecciones. Pese a tener la enfermería repleta, el técnico español podrá contar con un once de lo más competitivo para tratar de sumar los tres puntos.

Alineación del Barcelona

Ter Stegen viene de sumar 180 minutos con Alemania, pero eso no le impedirá volver a la titularidad. El guardameta alemán es un fijo para Xavi Hernández y como ya ha avisado en varias ocasiones, el portero no se toca y es el único con el que no hace faltar rotar en mitad de este apretado y exigente calendario que está arrasando al Barcelona.

En defensa es donde el Barcelona puede contar con más novedades en la alineación. Con la lesión de Sergi Roberto esta misma semana, Joao Cancelo no podrá descansar y volverá a ser titular después de sumar también 180 minutos con su selección. El futbolista portugués le ha dado un resultado inmediato a Xavi Hernández y será de la partida.

En el lateral zurdo, todo depende las sensaciones que tenga Alejandro Balde. El español abandonó la concentración de España por unas molestias en los aductores, pero está listo para enfrentarse al Athletic. No obstante, Xavi debe gestionar bien los minutos ya que entre semana hay partido de Champions y en una semana hay Clásico. Por ello, Marcos Alonso podría ser titular.

En el centro de la zaga, Christensen parece que será titular. La lesión de Koundé ante el Granada trastocó los planes del técnico español, pero tiene opciones variadas para suplir al francés. La duda está en quién acompañará al danés. Araujo ya está en óptimas condiciones, pero viene de jugar también 180 minutos con Uruguay y de hacer un viaje largo. Por lo tanto, Iñigo Martínez podría tener la oportunidad de enfrentarse a sus ex compañeros y dar descanso al charrúa.

En el centro del campo, Oriol Romeu y Gavi, que como ya ha dicho Xavi Hernández es el alma del equipo, son fijos ante todas las bajas que tiene el equipo en la medular. Pedri y De Jong siguen de baja y es por ello que los dos futbolistas españoles deberán tirar del carro en un momento complicado para el equipo. El tercer acompañante podría ser Fermín López, que daría descanso a Gündogan que ha disputado otros 180 minutos con Alemania.

Pocas opciones en ataque

En ataque, las opciones son más bien pocas. Lewandowski y Raphinha no llegan, por lo que Xavi cuenta con tan sólo tres delanteros disponibles. Joao Félix estará en la izquierda, ‘El Tiburón’ Ferran Torres hará de ‘9’ y Lamine Yamal, que ya está recuperado de sus molestias en el psoas de su pierna izquierda, estará en la izquierda.

No hay más opciones para el Barcelona, que va con lo justo para este partido ante el Athletic Club y que deberá sumar los tres puntos para no alejarse del Real Madrid en la clasificación a una semana del gran Clásico.