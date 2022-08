El Barcelona se estrena esta temporada como visitante en Anoeta ante la Real Sociedad (domingo 21, 22:00 horas). Lo hace tras el primer traspié de la temporada en casa ante un Rayo Vallecano que supo limitar a nivel ofensivo a los culés. Se espera otro partido ante el cuadro vasco así como algunos cambios en el esquema de Xavi Hernández en el que previsiblemente no estará Jules Koundé, que aún no ha podido ser inscrito por parte del club a no lograr cerrar las salidas.

Ya confirmó Xavi en rueda de prensa que aún se veían con opciones de inscribir a Koundé, el último de los fichajes que aún no ha podido aparecer en la plantilla a ojos de La Liga. El club necesita dar salida a algunos de los jugadores que están en la rampa de salida. Con lo de Frenkie de Jong congelado, las opciones más firmes son las de Pierre-Emerick Aubameyang y Memphis Depay, con Chelsea y Juventus tras de ellos. Si no logran desbloquear sus marchas, Koundé no entrará en la lista.

Habrá cambios obligados por parte de Xavi para este partido. La sanción de Sergio Busquets, que vio la doble amarilla y cumple su primer partido de sanción esta temporada. Su baja tendrá que ser cubierta por otro jugador donde hay varias posibilidades. Pjanic es el recambio natural para el pivote. Su continuidad en la plantilla está justificada sólo por esto, de hecho conllevó a la salida de Nico González en busca de minutos rumbo a Valencia. Pero la titularidad del bosnio dejaría de nuevo fuera del once a Frenkie de Jong, que ya fue suplente ante el Rayo Vallecano. Su entrenador no le ve como pivote, sí como interior, está por ver qué hace… Gavi y Pedri apuntan a ser los fijos en la medular esta temporada, por delante del resto.

En la zaga pueden darse sorpresas. Sin Koundé, Eric y Christensen fueron los centrales, dejando a Ronald Araujo el carril derecho. Es evidente que Xavi quiere un lateral diestro, principalmente porque ve antes al uruguayo como central. Piqué evoluciona y no se descarta que tenga minutos. Tampoco un Baldé que durante esta pretemporada se ha ganado el derecho a hacer dudar con Jordi Alba.

Por último, el ataque. El único que parece tener un sitio garantizado es Robert Lewandowski esta temporada. El resto dependerá de su rendimiento. Raphinha y Dembélé fueron los primeros en ocupar su lugar como titular dejando en el banco al resto de opciones, ni Ansu Fati ni Ferran ni Aubameyang. El gabonés puede ser una de las salidas del equipo en las próximas horas al igual que Memphis.