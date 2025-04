La alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Inter de Milán en el Olímpico de Montjuic con motivo de la ida de la semifinal de la Champions League no tendrá muchas novedades. Hansi Flick puede hacer algún cambio obligado tras el gran desgaste físico de la final de la Copa del Rey, pero centrado en salir ante el cuadro italiano con su mejor once. Lo más seguro es que repita el mismo once que sacó en la final de la Copa del Rey el pasado sábado en Sevilla contra el Real Madrid.

El Barcelona recibe este miércoles al Inter de Milán en el Olímpico de Montjuic con motivo de la ida de la semifinal de la Champions League. El cuadro culé llega a este partido tras ganar la Copa del Rey frente al Real Madrid en Sevilla. Motivación máxima y alegría total. Pero también un gran agotamiento tras disputar 120 minutos contra los blancos con prórroga incluida.

No hay dudas en la portería del Barcelona. «Szczesny va a jugar la Champions», confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido, zanjando todos los debates posibles con Ter Stegen. El polaco volverá a defender la portería culé contra el Inter de Milán.

En defensa, la alineación del Barcelona estará formada por cuatro titulares indiscutibles. Los mismos que en Sevilla. Koundé estará en el lateral derecho y Gerard Martín en el izquierdo sustituyendo a Balde. El centro de la defensa estará formado por Iñigo Martínez y Pau Cubarsí.

La idea de Hansi Flick para estas semifinales de la Champions League contra el Inter puede ser fortalecer el centro del campo ante un cuadro italiano con muchos jugadores de buen toque en esa zona. De Jong y Pedri apuntan a titulares indiscutibles como en la final. Junto a ellos, Dani Olmo también tiene todas las papeletas para salir de inicio. La otra pieza en duda podría ser Fermín López.

Y en el ataque del Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal son indiscutibles para medirse al Inter de Milán en el Olímpico de Montjuic. Los dos extremos pueden ser claves en la semifinal de Champions. Junto a ellos, en la punta de lanza, estará Ferran Torres tras llevarse el MVP en la final de la Copa del Rey.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Inter de Milán este miércoles en la ida de la semifinal de la Champions League: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.