Flick cierra el debate de la portería para medirse al Inter: «Szczesny va a jugar en Champions»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper este martes para analizar la ida de la semifinal de la Champions League que el Barcelona disputará el miércoles en el Olímpico de Montjuic contra el Inter de Milán.

«Nos centramos en el partido de mañana. El Inter es un rival muy complicado. Su defensa es una de las mejores de Europa, trabajan muy bien en el centro del campo y su ataque es muy potente. Tenemos que estar preparados», comenzó señalando Hansi Flick sobre el Inter antes de la ida de la semifinal de la Liga de Campeones.

«Cuando ganas una final al Real Madrid es muy positivo. El partido fue muy especial y emotivo, pero nos tenemos que centrar. Tenemos una oportunidad de llegar a la final, algo que para todos es un sueño. Nos hemos reunido y estudiado a nuestro rival. Debemos demostrar nuestros puntos fuertes», valoró el entrenador del Barça antes de este partido europeo.

«Ya veremos mañana, no puedo revelar hoy el once de mañana. Cuando ves al Inter, ellos jugaron el domingo y tuvieron menos descanso», comentó el técnico azulgrana sobre el poco descanso del equipo.

«Lo que puedo ver es que todo el mundo está centrado, nuestro oponente es complicado. La victoria contra el Madrid es importante para nosotros de una manera positiva. Sabemos que tendremos que trabajar muy duro para llegar a la final», dijo el técnico alemán.

Sobre la portería: «Szczesny va a jugar la Champions, quizás en LaLiga cambiamos algún día».

«Hoy teníamos entrenamiento y eso me ayuda a saber a quién escoger para jugar. Han pasado dos días y hemos podido descansar», valoró Flick en la sala de prensa.

Sobre Fermín: «Fermín es siempre una opción. El sábado lo decidimos de otra forma, pero el once inicial no es siempre el que termina. Fermín es un jugador muy importante para nosotros». También habló sobre Koundé: «Jules es un jugador muy profesional. No es solo por el gol, defiende muy bien, hubo situaciones en las que paró a los jugadores del Real Madrid. Me sorprendió un poco su jugada del gol. Es un jugador top y es muy importante para el equipo».

«Creo que también entrenaré el equipo el año que viene ¿no? Estoy muy contento aquí y me encanta trabajar en Barcelona. Pero ahora no es el momento de hablar de eso, mañana todo se reduce a los jugadores», señaló sobre su futuro en la entidad barcelonista.

«Creo que son cosas distintas. El Inter también tiene una oportunidad muy buena de ganar la Champions, no importan los partidos del pasado», culminó Flick sobre la mala racha del Inter.