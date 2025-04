Los 333 días en los que Flick cambió el Barça de arriba a abajo

Han pasado 333 días desde que el Barça anunció a Hansi Flick como nuevo entrenador tras una etapa con Xavi Hernández al frente nada fructífera y llena de sin sabores. Casi un año después, el técnico alemán ha cambiado al Barcelona de arriba a abajo. Como equipo y como club. Le ha dado un giro de 180 grados y le ha aportado un punto de competitividad que no tenía desde hacía muchos años. Ya lleva dos títulos esta temporada y aspira a sumar otros dos más, con el triplete entre ceja y ceja.

El Barcelona anunció a Hansi Flick el 29 de mayo del año pasado. Tras un año en blanco con Xavi Hernández con duras derrotas en todas las competiciones, el club decidió apostar por el técnico alemán. Le dio las riendas de un equipo muy joven y prácticamente sin fichajes, con la única llegada de renombre de Dani Olmo. Y costó Dios y ayuda inscribirlo. Sobre todo ayuda.

Pero la realidad es que aquel 29 de mayo Joan Laporta acertó de lleno, porque 333 días después, Hansi Flick ha cambiado de manera radical la imagen del Barcelona. Con una plantilla prácticamente idéntica a la del año pasado, el equipo blaugrana ha pegado una mejora muy considerable. Le ha dado un cambio de tuerca total.

Con Hansi Flick, el Barcelona ya lleva dos títulos esta temporada. Levantó la Supercopa de España a primeros de año en Arabia Saudí contra el Real Madrid y el pasado sábado, otra vez contra los blancos, pero en Sevilla, conquistó la Copa del Rey en una final apoteósica. Una era en la que el alemán ya lleva dos de dos.

Flick le cambia la vida al Barça

Cuatro años llevaba el Barcelona sin levantar la Copa del Rey y seis años sin pisar semifinales de la Champions League. Con Hansi Flick, el Barcelona lo ha vuelto a hacer en estas dos competiciones. Ha vuelto a ser un equipo que inspira respeto y miedo en sus rivales. Los azulgrana no pisan una final de la Liga de Campeones desde hace 10 años, y ese es ahora el próximo objetivo claro del técnico alemán.

Y es que el cambio que ha pegado el Barcelona con Flick ha sido tremendo. Ha cambiado el equipo de arriba a abajo con un grupo de chavales muy jóvenes. Algunos hace dos días jugaban con el filial y otros incluso con el juvenil. Y es que no es solamente el juego del equipo. Durante toda la temporada muy bueno y ahora quizás algo más flojo. Es el carácter. Flick ha impregnado el vestuario de un carácter ganador y de una competitividad que hacía muchos años que no se veía en Can Barça.

La mentalidad de los jugadores del Barcelona ahora gracias a Flick es ganadora. Es de creer que pueden ganar aunque lo vean muy complicado. Les pasó contra el Madrid en la final de la Copa del Rey. Cuando peor estaban y más difícil tenían el partido, volvieron a salvar la papeleta y terminaron ganando. Les sale todo. Pero lo que está claro es que al Barça le ha cambiado la vida con Flick.