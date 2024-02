Álex Pella y su conexión con la tripulación: «Lloramos de emoción, las cosas no me pasan sólo a mí, sino a todos»

Álex Pella (Barcelona, 1972) lleva toda su vida navegando. De hecho, el mar es su vida, literalmente. Desde que nació ha estado íntimamente ligado con el mar, y eso se deja notar en su manera de relacionarse con el deporte de vela. de hecho, es posible que aprendiera antes a manejar los cabos e izar las velas que a caminar. Este regatista oceánico español, que tiene el récord mundial de la vuelta al mundo a vela al Este, el prestigioso Trofeo Julio Verne, es el nuevo protagonista de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica y esta es su historia y la de su familia, ambas íntimamente ligadas.

Álex Pella, en primer lugar, y antes de relatar sus vivencias, asegura que el mar es su vida; sin embargo, también señala sonriendo que «no tengo conocimiento del día en el que comencé a navegar. No soy capaz de situar mi primer recuerdo y es algo que también les pasa a mis hermanos, los cuales también navegan».

«El primer barco llegó con Álex»

La familia Pella es gente de mar. Pasaban el verano y todas las vacaciones que tenían en un pueblo de Gerona, en la Costa Brava. «Siempre estábamos pegados al mar, cada momento que teníamos libre lo pasábamos con los pies en el Mediterráneo. Sentíamos pasión», comenta el regatista.

Esto es algo que su madre, Christine Valette, confirma en todo momento: «Navegaban y navegaban, sin que yo me enterase, incluso faltaban a clase para irse al barco. Nadie, ni su padre ni yo, podríamos haber imaginado que todos mis hijos harían de esta afición su profesión». Rememora, además, que «el primer barco llegó con Álex. Compramos un barco de segunda mano, recuerdo que era de madera. Monísimo. Y ahí navegaban».

La pasión por el mar de Álex Pella es algo que este campeón de vela comparte con su padre, Nacho Pella, quien encuentra entre las olas la serenidad y la diversión que ofrece la inmensidad. Al igual que su mujer, también recuerda cómo era aquel pequeño barco: «Era de vela y de madera, era muy bonito. Allí lo pasábamos muy bien y todos nos sentíamos como en casa».

El amor por el mar que marcó a toda la familia

El amor por el mar de su padre marcó a todos, a pesar de la historia personal que había vivido en su familia. Y es que el padre de Álex Pella perdió a cuatro hermanos en un accidente de barco cuando éstos aún eran pequeños. A pesar de todo, su conexión con el mar siempre fue muy fuerte y no quiso dejar de lado el océano ni que sus propios hijos se perdiesen esa sensación por aquella tragedia.

«El accidente que ocurrió hace 70 años y forma parte de la historia de mi familia, claro. Yo soy el pequeño de ocho hermanos y en este accidente murieron cuatro de ellos. En ese momento, yo tenía cuatro años y la verdad es que no tengo recuerdos materiales de ello, pero sí del drama que supuso en mi casa, así como las consecuencias», explica Nacho Pella.

Por su parte, el regatista cuenta con admiración la forma en la que su padre, dejando de lado el dolor de aquella tragedia, decide salir a navegar y contagiar ese cariño por el mar a sus hijos. «Mi ilusión en la vida, desde siempre, siempre fue tener un barco», comenta sonriendo su padre.

Cuenta Álex Pella, en esta línea, que, a pesar de la tremenda aventura de dar la vuelta al mundo a bordo de su barco y junto a su tripulación; siempre ha sentido «un respeto tremendo al mar, algo que forma parte de la escuela de mi padre». A través de sus palabras, podemos percibir la fuerte admiración que tiene por su padre: «Me pongo muchas veces en su piel y me digo: Hostia, el tío pierde cuatro hermanos en el mar y luego tiene cuatro hijos, y lo único que se le ocurre es enseñarles a navegar y disfrutar del mar».

«A pesar de todo, lo que debemos intentar es mirar hacia adelante y navegar mucho», contesta Nacho Pella mientras sonríe.

La vuelta al mundo a vela

En este momento, Álex Pella está embarcado en el proyecto de OpenSea y, sin duda, está dispuesto una vez más a surcar el mar conociendo el mundo; mientras trabaja día a día con su tripulación. Todos juntos ponen toda la carne en el asador, como buenos profesionales y aventureros, para cumplir sus sueños a bordo de su barco de vela.

Uno de los grandes premios que tiene Álex Pella y su equipo en su haber es el Trofeo Julio Verne, el lleva ese nombre en homenaje a la novela de ficción La vuelta al mundo en 80 días, en el que Phileas Fogg intenta recorrer el planea en este tiempo. «Es un nombre muy bonito, ¿verdad?», apunta nuestro protagonista.

Posee, explica, alrededor de 30 años de historia, y es uno de los retos más importantes del mundo de la vela oceánica, el cual tiene como objetivo batir el récord de la circunnavegación a vela, hacia el este. Se trata de una carrera contrarreloj en la que los equipos tienen que marcar el mejor tiempo y, además, y por supuesto, vivir una de las mayores aventuras de sus vidas.

La comodidad pasa a un segundo plano

Los veleros de competición son verdaderas obras de ingeniería pensadas y diseñadas para alcanzar la mayor velocidad posible. La comodidad de la tripulación en este tipo de competiciones queda en un segundo plano, por lo que el trabajo en equipo y la disciplina durante la regata son esenciales para lograr el éxito.

Relata Álex Pella cómo es el barco de vela por dentro, una de los aspectos que más curiosidad suscita, ya que no todo el mundo va a bordo de un barco así surcando los mares y atravesando de lado a lado el mundo. «Cuando entras aquí tienes una zona de habitabilidad del barco, una cocina bastante, que en este caso es bastante grande y confortable. Y frente a ella, una litera de stand by y tres literas más adelante. Somos seis, rotamos en tres literas, etc. No tenemos ducha, claro, así que nosotros en estos trayectos no nos lavamos mucho», apunta.

«Somos una tripulación muy complementada»

Durante los 40 días que duró esa carrera alrededor del mundo, los seis tripulantes convivieron día y noche en relevos continuos en un espacio reducido. Su misión, además de completar la circunnavegación más rápida de la historia, va mucho más allá. Como relata el propio Álex Pella, hay un gran trabajo para sincronizar sus movimientos, complementarse y dialogar para que los roces y situaciones de estrés queden en un segundo plano.

«Es una tripulación muy complementada, claro que hay roces entre la gente, evidentemente. Al final vives situaciones de estrés en espacios pequeños», señala. «Aunque es curioso», aclara este regatista, «cuando sucede algo, alguna discusión, te das cuando a los dos días que es una chorrada. Pienso: Bah, es que soy idiota, ¡pero si es un tío de puta madre! Los enfados se pasan muy rápido».

Éxitos presentes y futuros

Álex Pella formó parte de la tripulación que ostenta desde 2017 el récord mundial de circunnavegación con un tiempo de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. También ha participado en tres ocasiones en la MiniTransat, donde tuvo que cruzar el Atlántico en solitario.

Batió el récord en la Ruta del Té, que surca los mares entre Hong Kong y Londres, en 2018. Ganó y batió el récord del Jacques Vabre en 2017, donde cruzó el Atlántico en poco más de 10 días. Y también ha sido el único español en ganar la Ruta del Ron. Ahora, el próximo desafío de Álex Pella es batir el récord hacia el Oeste, contra el viento y corrientes predominantes, el Trofeo Oceánico Elcano, basado en la historia real de la primera vuelta al mundo.

Un éxito compartido que llevará siempre en su mente y su corazón. Por último, destaca Álex Pella, la importancia de hacer cualquier cosa conectando con el equipo. «La emoción que sentimos al final del trayecto es impresionante, no lo puedo describir. Se nos caen las lágrimas de emoción. Y las cosas no me pasan sólo a mí, nos pasan a todos. A todos».

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que «cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles»; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo.

Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

