Álex Márquez: «Si el año que viene Marc no disfruta, se retirará»

A Marc Márquez le quedan cinco carreras para cerrar un 2023 para olvidar. El ilerdense ha sufrido mucho este año encima de la moto, las 22 caídas así lo demuestran, y no está disfrutando del deporte que más le gusta. Es por eso que tomó la decisión de salir de su zona de confort, romper con Honda y empezar una nueva etapa en la Ducati de Gresini en 2024 en busca de «reencontrar la ilusión». Álex Márquez desveló que su hermano, Marc, le dijo que si el año que viene no disfruta, «se retirará».

El ocho veces campeón del mundo atraviesa por uno de los momentos más delicados de su exitosa carrera deportiva. En Indonesia, Marc, terminó frustrado tras sufrir una nueva caída. «Una caída más, ya van veintitantas este año. Quedan cinco carreras, ya se acaba», reconoció el de Cervera tras un nuevo fin de semana para olvidar con sendas caídas en la sprint y el domingo, en el primer gran premio donde por fin llegó con su futuro resuelto y anunciado.

Lo cierto es que desde India parecía que Honda había dado un pasito adelante y estaba más arriba, especialmente tras el podio de Japón. Esto despertó el hambre de un ganador como el 93, que se vio peleando con los de arriba, pero en Mandalika volvieron a la triste realidad con caídas de los dos pilotos del Repsol Honda Team. En 2024, Marc Márquez se subirá a la Ducati de Gresini donde compartirá equipo con su hermano Álex, que aseguró que desveló los motivos por los que ha firmado sólo un año.

«La razón por la que sólo tiene un año de contrato es porque el quiere volver a disfrutar de nuevo. Fue claro conmigo y me dijo: «si no disfruto, me voy a retirar». Es así, es una posibilidad. Quiere ver si es capaz de disfrutar de nuevo, si puede ser rápido después de su lesión. Yo no tengo ninguna duda, pero él sí y tiene todas las razones para hacerlo, porque a mí también me pasó cuando me subí a la Honda el año pasado. Pero estoy seguro que ya en Valencia, con un sólo día disfrutará mucho y eso que tiene en la cabeza desaparecerá rápido», dijo Álex sobre Marc Márquez en TNT Sports.

Recuperar la ilusión

El objetivo de Marc Márquez es recuperar la sonrisa encima de la moto y volver a disfrutar del deporte que tanto le gusta, y que tanto le ha dado. Es por eso que ha firmado sólo un año con Ducati, para intentar encontrar ese nivel que le llevó a ser campeón del mundo de MotoGP por sexta vez en 2019. Desde entonces, el ilerdense ha vivido un auténtico calvario entre la lesión en el hombro, la diplopía y las constantes caídas.

Este año, el de Cervera tenía la esperanza de volver a pelear por el título y por victorias, pero no ha sido así. Empezó muy fuerte el año con pole en Portimao y podio en la sprint en la primera carera del curso. Pero el domingo se torció todo. Márquez sufrió la primera caída del año y sufrió una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha. Volvían a aparecer los fantasmas pero él lo siguió intentando hasta que Alemania se fue al suelo en cinco ocasiones. Ahí decidió dar un paso atrás y terminar carreras.

Ahora, el del Repsol Honda volverá a esa mentalidad para estas cinco carreras que quedan en busca de despedirse de HRC lo mejor que pueda. El año que viene comenzará una nueva etapa con la mejor moto de la parrilla de este años, con la que Jorge Martín y Pecco Bagnaia están luchando por el Mundial. Puede ser puerta grande o enfermería, y en caso de que salga cruz Márquez sopesa retirarse. Pero si sale cara se le podrían abrir las puertas de los mejores equipos del paddock ya que muchos de los pilotos de fábricas oficiales terminan contrato a finales de 2024.