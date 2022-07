Aleix Espargaró desvela cuánto dinero gana y sus relaciones sexuales y deja mudo a Broncano

La Resistencia cierra su quinta temporada y los últimos programas han sido grabados en otro escenario, concretamente en Ibiza, concretamente en el puerto de Santa Eulària de Rius. El último invitado fue un viejo conocido como Aleix Espargaró, que respondió a todo sin ningún tipo de reparo, incluso a la clásica pregunta del dinero formulada por David Broncano.

Espargaró comenzó diciendo que «lo lleva todo» su mujer y que por eso era incapaz «de decir lo que hay». «Lo juro por mis hijos», agregó. Sin embargo, desveló abiertamente el salario que percibe anualmente como piloto de MotoGP: «Los pilotos ganamos alrededor de 2 ó 3 millones de euros. Pero no multipliquéis eso con los años que llevo con Aprilia, porque me gusta mucho vivir bien», añadió entre risas el catalán.

Ha entrado pasta, @AleixEspargaro Y lo que te va a soltar Aprilia va a ser buena billetada. Bien merecida. pic.twitter.com/y0WPXr76Wv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 7, 2022

Un Aleix Espargaró que dejó más momentos divertidos en el programa. Por ejemplo, hizo una promesa a Broncano si ganaba el Mundial, pero se dio cuenta que quizás fue demasiado osado. «Voy a traeros un casco de campeón del mundo cuando acabe el año. Ahora es cuando no gano y quedo como un paleto», comentaba riéndose tras darse cuenta de lo que había dicho.

El piloto también se sinceró sobre el peor día de su carrera, aquel día en Montmeló cuando saludó a la afición cuando quedaba todavía una vuelta: «Lo viví muy mal. De los peores días de mi vida, de mi carrera deportiva. Iba tan concentrado que no vi la pizarrilla que nos ponen con las vueltas cuando pasas por meta. Solo vi la diferencia con el de atrás, iba concentrado para que no me pillara. Pensaba que se había acabado, empecé a saludar, y cuando me di cuenta pensé que cómo la había liado».

Se puso serio al profundizar en lo que pasó aquel día: «Estuve jodido, lo pasé mal. Nada me consuela como mis hijos, pero ni los vi y no paraba de llorar, ¡qué manera de hacer el ridículo!». Pero luego volvió a mostrarse risueño y bromista, además de responder sin tapujos a la pregunta del sexo: «Con mi mujer bien, 14 en el último mes. Tengo la suerte de que viaja mucho conmigo a las carreras».