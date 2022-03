Carlos Alcaraz está viviendo su particular sueño americano y no quiere despertar. El tenista de El Palmar está ante su explosión definitiva y ya se encuentra en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, tras derrotar ni más ni menos que al vigente campeón, Cameron Norrie, y de nuevo sin ceder un solo set (6-4, 6-3), regla no escrita que se ha autoimpuesto a lo largo del torneo con cumplimiento exhaustivo.

La exhibición de Alcaraz en California está alcanzando cotas insospechadas y le cita ni más ni menos que con su ídolo, Rafael Nadal, en unas semifinales para la historia en España y que representarán, este sábado, un duelo de sucesión con el rey aún en plenas facultades y el príncipe golpeando la puerta para compartir corona lo antes posible.

A Alcaraz le esperaba el más difícil todavía al otro lado de la pista en busca de unas semifinales que culminaran un torneo histórico para él. El vigente campeón del Masters 1000 de Indian Wells, el británico Cameron Norrie, se cruzaba en el camino de un tenista que sólo ha perdido un encuentro –ante Berrettini en Australia– en lo que va de temporada. Palabras mayores de uno y otro en la noche californiana.

Carlos, que sabía de la táctica que requería el partido, repartió esfuerzos entre sus juegos de servicio y, sobre todo, los de resto, ya que Norrie obliga a jugarlos todos pero abre la puerta a un servicio no del todo sólido como para consolidarse entre los mejores. Fue un partido de breaks y Alcaraz comenzó quebrando, lo que en el toma y daca del primer parcial le dio ventaja para, después de una vorágine de roturas, llevarse el primer parcial por 6-4 y dejar la mitad del trabajo hecho.

El partido no tenía aces, de hecho no los tuvo en todo el encuentro, ni porcentajes altos al servicio, pero fue un espectáculo por el ritmo de los intercambios aportado por ambos contendientes, especialmente por un Alcaraz que parece capaz de encadenar palo tras palo sin estar nunca cerca del fallo, al menos en los momentos decisivos. Ahí, una sangre fría que para nada concuerda con sus increíbles 18 años hace acto de presencia y le permite imponerse al resto de raquetas dominantes de la ATP. Decimos al resto porque sí, porque Carlos Alcaraz ya es una de ellas y con su victoria y acceso a semifinales se confirma como Top-15 pase lo que pase en el resto del torneo.

Tendremos un Alcaraz-Nadal

Volviendo al repaso de una nueva gesta del niño prodigio del tenis mundial, Alcaraz se enroló en el segundo set de forma similar al primero, aunque intercambiando los papeles de inicio con Norrie. Apretaba el zurdo británico con su drive para quebrar el servicio del murciano, quien acto seguido le devolvería la rotura sin apenas sufrir el golpe.

De nuevo nos veíamos inmersos en una batalla de restos en los que el servicio era lo menos importante, dejando este papel para la fortaleza mental, y ahí, de nuevo, el adolescente se imponía al campeón y, con otros dos quiebres, sellaba su pase a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, una doble cita con la historia y con su ídolo, Rafael Nadal, en un partido sin parangón en la historia reciente del tenis español.