Alcaraz reconoce la lección de Dimitrov: «Me hizo sentir como si tuviera 13 años»

Carlos Alcaraz es un tenista ejemplar, tanto dentro como fuera de la pista. El jugador español vivió una de sus noches más frustrantes desde que es profesional, al sufrir una derrota sin paliativos por parte de Grigor Dimitrov, quien le castigó una y otra vez hasta eliminarle en cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Minutos después del tropiezo, Alcaraz, ya en rueda de prensa, reconocía deportivamente la victoria justa de su rival, elogiándole por su buen hacer.

Sin opciones ya del Sunshine Double, que hubiera completado de ganar Miami junto al título de la semana anterior en Indian Wells, Alcaraz prefirió tomarse de buen grado la derrota ante un Grigor Dimitrov que, simple y llanamente, fue superior sobre el Hard Rock Stadium de Miami, su particular teatro en una obra casi perfecta, reconocida por el propio Carlos ante los medios de comunicación.

«Jugó un tenis casi perfecto, me hizo sentir como si tuviera 13 años. Se lo he dicho a mi equipo, que ha sido una locura. No sabía qué hacer. No tenía debilidades. Por eso me siento con esa frustración, pero eso sí, la próxima vez que me enfrente contra él intentaré cosas diferentes. Jugando él a este nivel, es muy difícil ganarle», confesaba Alcaraz, quien a la vez reconoció que cree que hizo un buen juego sobre la pista, aunque «no perfecto» como hubiera necesitado visto el nivel de Dimitrov.

La paliza de Dimitrov provocó una sensación nueva por parte de Carlos Alcaraz, quien se lo tomó con filosofía. «No recuerdo haberme sentido de esta manera. Si ocurrió fue hace muchísimo tiempo. No sabía qué hacer. Buscaba soluciones, pero no me dejaba. Sentía una frustración inmensa y eso es lo que me ha pasado hoy».

Alcaraz pudo remontar, de manera épica, o al menos llevarse el segundo set, después de empatar el parcial después de vivir una opción de break en contra con 6-2, 4-1 desfavorable. Sin embargo, el español no pudo completar la machada y acabó derrotado, algo que analizó en rueda de prensa. «Quizá lo que me puedo reprochar en el último juego es que no metí primeros. A nivel de tenis, él ha jugado mejor tenis. Las defensas las ha hecho espectacular, rapidísimo», afirmaba el número dos del ranking ATP.

Alcaraz se despide de EEUU con título y cuartos

Pese a la derrota en cuartos de final en Miami, prematura por ronda e inesperada visto el nivel mostrado ante Monfils y Musetti, Carlos Alcaraz deja Estados Unidos con un resultado global positivo, ya que el tropiezo en el Masters 1000 de Miami ante un superlativo Dimitrov no empaña el título de campeón cosechado recientemente en el Masters 1000 de Indian Wells.

El jugador murciano también quiso pararse a analizar lo sucedido en el último mes, donde, con el borrón del final en el Miami Open, se pudo reencontrar con su mejor versión sobre la pista de tenis. «Ha sido un mes muy positivo ganando un Masters 1000 y sintiéndome como me sentí. Eso es súper positivo. A pesar de la derrota, me voy con sensación de haber jugado un buen tenis, solo que me encontré un rival que me pasó por encima. Me voy contento con mi nivel en este mes en Estados Unidos y con ganas ya de empezar la gira de tierra», completó Carlos Alcaraz.