Alcaraz, tras su peor derrota de 2022: «No he podido adaptarme»

La derrota de Carlos Alcaraz en su debut en el torneo de Astana (Nur-Sultán) ante David Goffin no tiene comparación con ninguna otra en lo que va de 2022. En los 62 encuentros anteriores de la mágica temporada que vive el de El Palmar, nunca se había marchado sin ganar apenas un set… hasta este martes. Además, Carlitos ve como su estreno en la ATP tras alzarse con el número uno es del todo menos positivo, pese que la posición e mayor privilegio del ranking siga a buen recaudo.

«Ha sido un partido duro. David ha jugado de maravilla. Volver a la competición nunca es fácil, él ha jugado ya dos partidos en esta pista, que no es la más sencilla para acostumbrarse. Es muy lenta y ha sido complicado. No he podido adaptarme y ha sido superior. Ha jugado muy agresivo y no he podido manejar la presión que me colocaba. Es algo de lo que tengo que aprender, debo tomar nota de las lecciones de este partido», analizaba un sincero Alcaraz al término del encuentro frente a Goffin, dejando algunas de las claves de su derrota.

Alcaraz no se sintió cómodo durante la hora y 48 minutos que duró el partido en la capital de Kazajistán y la pista, como resaltaba en sus palabras, no ayudó a que lo hiciera. La de Astana era una pista de cemento pero más lenta que otras, y eso favoreció a David Goffin, con dos partidos de previa a sus espaldas pese a que uno de ellos acabase en derrota –entró en el cuadro final como lucky looser por la baja de Rune–.

Además, Alcaraz demostró que la presión del número uno no le está poniendo las cosas fáciles, algo absolutamente normal teniendo en cuenta además los escasos 19 años de edad del murciano y la mínima experiencia en estas lides que ello conlleva. Cierta precipitación en sus golpes y un rival curtido en mil batallas enfrente como Goffin fueron suficientes para sufrir un 7-5, 6-3 que le aparta del cuadro final de Nur-Sultán.

Primera derrota sin ganar un set

La derrota, en sets corridos, es la primera de esta índole sufrida por Alcaraz en todo 2022, lo cual no deja de ser un dato apabullante y que pone en consonancia la extraordinaria labor del español en la presente temporada. Hasta ahora, Carlitos había perdido 10 partidos en el año, pero en todos ellos había logrado sumar al menos un set, hasta que Goffin, con su experiencia y su buen hacer en la lenta pista de Astana puso fin a la racha del número uno del mundo.