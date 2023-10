Alcaraz jugará en Basilea para luchar por el número uno

Carlos Alcaraz cayó eliminado del Masters 1000 de Shanghai en un partido, el de octavos de final del torneo, en el que cedió ante Grigor Dimitrov demostrando algo de cansancio físico y también mental. Esta derrota prematura, sin embargo, no hace que Alcaraz ceje en su empeño de luchar hasta el último aliento por el número uno del ranking ATP, en propiedad actualmente de Novak Djokovic, antes de final de año. Para ello, el tenista español ya ha confirmado que estará en Basilea.

«Tener una oportunidad como esta en un Masters 1000, es difícil de asimilar no aprovecharlo», afirmaba Carlos Alcaraz ante los medios de comunicación, después de confirmarse su derrota en octavos ante un Grigor Dimitrov que nunca le había ganado un set en los tres enfrentamientos previos entre ambos. Alcaraz no se refería sólo al encuentro, en el que vimos la mejor versión en varios meses del búlgaro, si no a que, en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai, con su eliminación, sólo habrá un jugador –Rublev– de los 10 mejores del mundo en la actualidad.

El tropiezo ante Dimitrov tiene además otras consecuencias para Carlos Alcaraz, que no podrá ponerse al frente de la Race 2023 –la clasificación con los resultados de este año–, algo que podría haber hecho, adelantando a Novak Djokovic, de haber llegado, al menos, a la final del Masters 1000 de Shanghai.

El número uno del ranking ATP también se convierte en algo improbable para Alcaraz de cara a las próximas semanas. El tenista español llegó a la gira asiática con visos de sumar incluso un doblete en los torneos disputados, pero su realidad es que unas semifinales en Pekín y los octavos de final en Shanghai suponen un botín muy discreto para aspirar a la plaza que ahora ocupa Novak Djokovic, con 2.240 puntos tras la reducción del próximo lunes.

Sobre el número uno del ranking ATP, Alcaraz opinó lo siguiente en su atención a los medios tras el encuentro con Dimitrov. «Con esta derrota está un poco más lejos. Va a ser más difícil. Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo», aseguraba el de El Palmar, quien a su vez confirmó que estará en el torneo ATP 500 de Basilea para seguir pujando por ese nº1.

El próximo torneo de Alcaraz: Basilea

«Se me ha complicado el objetivo de acabar el año como número 1, pero intentaré hacerlo lo mejor posible en Basilea, que será mi próximo torneo. Va a ser difícil pero quiero intentarlo», completó Carlos, cuya próxima cita será por tanto en Suiza, en un torneo de categoría ATP 500 que se celebra en superficie dura indoor del 21 al 29 de octubre de 2023, y que servirá, además de luchar por reducir diferencia con Djokovic por el número uno del ranking ATP, también para ponerse a punto de cara a los dos últimos grandes objetivos de la temporada 2023: el Masters 1000 de Paris-Bercy y las ATP Finals de Turín.