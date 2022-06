Carlos Alcaraz ha alcanzado por primera vez en su carrera la tercera ronda de Wimbledon. El tenista murciano, de 19 años y número 7 de la ATP, hizo un gran partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor, mostrando una rápida adaptación a la hierba y exhibiendo su talento en esa superficie. «Hoy he vuelto a ser yo mismo», dijo el pupilo de Juan Carlos Ferrero en rueda de prensa, satisfecho con su nivel y confiado en seguir superando rondas para luchar por su sueño de alcanzar su primer Grand Slam.

“Fue un partido bastante bueno de mi parte, jugué bastante bien. He disfrutado la pista número 2. Estoy muy contento con la victoria de hoy ante Griekspoor. Me he sentido más cómodo hoy que en la primera ronda, pero, por supuesto, como ya dije, necesito más horas en pista de hierba, necesito sentirme más cómodo”, explicó Carlos Alcaraz tras sellar el billete a tercera ronda al ganar a Tallon Griekspoor en tres sets (6-4, 7-6 y 6-3) en algo más de dos horas de partido.

El murciano demostró una rápida adaptación a la hierba, con un juego más sólido y sin tantos contratiempos como en su debut en Wimbledon, en un encuentro que, aparte de ser el primero en hierba, se jugó bajo techo. Este miércoles, Alcaraz demostró que sus armas también funcionan sobre el pasto londinense y deleitó a la grada a base de dejadas. “Hoy he vuelto a ser yo mismo en la pista, usando las dejadas. En mis próximos encuentros lo haré igual, a la espera de que la gente se lo pase bien. Llevo haciendo dejadas desde que era pequeño, es natural en mí”, explicó el de El Palmar (Murcia).

Muestra de su confianza, pese a que apenas había jugado con anterioridad tres partidos del circuito ATP en hierba, Alcaraz se dejó ver también en la red, con hasta 24 subidas a la cinta, resueltas con 16 puntos ganadores para el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Pendiente de estreno en la central

Hasta ahora, Carlos Alcaraz no ha tenido la oportunidad de pisar en partido oficial la hierba de la pista central del All England Club Tennis. El murciano debutó en Wimbledon en la Pista 1, la segunda en importancia y que también cuenta con cubierta como la central en caso de las frecuentes lluvias que se hacen presentes en Londres. Ante Griekspoor, jugó en la Pista 2. Tampoco en su primer año tuvo la oportunidad de pisar la Central de Wimbledon, pues aunque jugó la segunda ronda ante uno de los grandes favoritos de la edición, Daniil Medvedev, el partido se disputó en la Pista 1.

En tercera ronda, Alcaraz se medirá al alemán Oscar Otte, de 28 años y actual número 36 de la ATP, un tenista especialista en hierba y que viene de ser finalista en Halle. Una nueva prueba para el murciano y que podría darse ya en la pista central de Wimbledon.