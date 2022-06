Alcaraz: «Estoy muy contento con lo conseguido, es un sueño»

Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera después de imponerse en tres sets al neerlandés Tallon Griekspoor, con un resultado final de 6-4, 7-6(0) y 6-3 en dos horas y ocho minutos de partido. El murciano se mostró satisfecho con el nivel mostrado, en un partido en el que exhibió uno de sus golpes maestros, la dejada, y que aseguró que seguirá usando. «Estoy muy contento con lo conseguido, es un sueño», reconoció el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Con un partido mucho más tranquilo que en su debut en Wimbledon, Carlos Alcaraz se llevó la victoria ante Tallon Griekspoor en tres sets con un resultado de 6-4, 7-6(0) y 6-3. El murciano se mostró muy sólido con su servicio, brilló con la derecha y con varias dejadas ante su rival y se metió así en la tercera ronda del Grand Slam londinense por primera vez en su carrera. Con una sonrisa en el rostro, Alcaraz reconoció a pie de pista que se siente feliz sobre cómo están yendo las cosas esta temporada.

Carlos Alcaraz marches on 👏

An impressive display as he dispatches Tallon Griekspoor in straight sets#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/krymwojO9O

