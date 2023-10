Alcaraz y Djokovic, mano a mano en París: se entrenaron juntos antes del inicio del torneo

La preparación para un gran torneo es un tramo que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido para el público, pero que los jugadores tienen que tomar con responsabilidad y las decisiones adecuadas. Es por ello que resulta habitual ver cómo los principales referentes del circuito ATP se entrenan entre ellos para buscar el mejor rodaje en cuanto a nivel y en el Masters 1000 de París-Bercy pudimos disfrutar este domingo del mejor entrenamiento posible en el mundo, el que midió a Carlos Alcaraz con Novak Djokovic.

Aparcando una rivalidad que les ha enfrentado durante toda la temporada tanto de forma directa como indirectamente en la lucha por el número uno del ranking ATP, Alcaraz y Djokovic se citaron para ejercitarse juntos en una sesión en la que ambos pudieron rodarse de cara al inicio de un torneo, el Masters 1000 de París-Bercy, para el que son los dos principales favoritos del cuadro final.

Alcaraz y Djokovic tienen una buena relación más allá del tenis y ello se demostró en un entrenamiento que primero acordaron, primando su preparación por encima del potencial duelo que les podría medir en la final de París-Bercy, y después tomaron con la máxima profesionalidad, disputando incluso un tie-break a máximo nivel como colofón a una sesión sin duda especial del domingo en la capital francesa.

La aplicación Tennis TV, que retransmite todos los torneos del circuito profesional, compartió a través de su canal de Youtube una sesión de entrenamiento en la que, tras el ejercicio programado por ambos tenistas y sus respectivos entrenadores, finalizó con victoria de Novak Djokovic por 7-3 en el tie-break que ambos jugaron para finalizar el ejercicio y ponerse así a prueba de cara a lo que pueda suceder en las pistas de París-Bercy durante la semana. Al término, ambos sellaron un día especial con una fotografía para recordar el momento.

