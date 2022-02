Carlos Alcaraz no sólo ha demostrado que tiene madera de campeón por su gran talento con la raqueta, sino que también destaca por sus valores en la pista. El murciano dejó una de las imágenes de la temporada al ofrecer cobijo a los recogepelotas ante la intensa lluvia que se hizo presente en Río y que terminó obligando a suspender el encuentro ante Fede Delbonis en los octavos de final. Alcaraz estaba sacando para hacerse con el primer set (5-4), cuando se decidió aplazar el encuentro a este viernes.

Carlos Alcaraz se encuentra esta semana en Río de Janeiro, donde está disputando el torneo brasileño sobre tierra batida. Allí, el murciano debutó en el circuito profesional hace dos años y ahora ha llegado con la misión de conquistar el primer título de la temporada. El tenista de El Palmar inició su andadura en el Río Open 2022 con una victoria ante Jaume Munar, con remontada de por medio, y en los octavos de final se citaba con todo un veterano como el argentino Fede Delbonis.

Alcaraz abrió pronto ventaja en el marcador tras hacerse con el servicio del argentino en el tercer juego y con una gran solidez al saque logró mantener la ventaja. El español dominaba en el marcador 5-4, y 30-30 con su servicio, para cerrar el primer set, pero una lluvia intensa se hizo presente y obligó a detener el encuentro. Carlos Alcaraz se resguardó en su banquillo, que contaba con una pequeña caseta y no dudó en ofrecer a los recogepelotas que se situaran ahí con él. Algo tímidos, se acercaron ambos e intercambiaron sonrisas y alguna palabra con el tenista.

Wholesome rain delay content 😊☂️@alcarazcarlos03 and the ball kids sharing an umbrella is what we love to see!@RioOpenOficial pic.twitter.com/SK6SxadZwL

— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2022