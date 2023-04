Carlos Alcaraz comienza la defensa del título del Mutua Madrid Open con una victoria que llega de forma inesperada y casi milagrosa. El tenista español superó a Emil Ruusuvuori (2-6, 6-4, 6-2) en un encuentro durísimo y que estuvo muy cerca, más incluso de lo que dice el resultado, de marcharse junto con la vida del principal favorito en el torneo. Alcaraz sufrió lo indecible en el primer set y en la primera mitad del segundo, pero supo aguantar, puso calidad y algo de fortuna en la ecuación en el momento justo y a partir de ahí despegó, apagando a un Ruusuvuori sobresaliente por momentos pero que acabó arrodillándose ante el campeón.

Dos horas y 18 minutos de durísima contienda acompañaron en su estreno a un Carlos Alcaraz con tres caras. La primera, prácticamente desencajada, fue fiel reflejo de su sufrimiento antes de sacar la segunda, en el punto de inflexión a mediados del segundo set, cuando pudo perder el partido y su título en Madrid, pero en cambio, comenzó a ganar un encuentro que se le había puesto muy cuesta arriba ante un Emil Ruusuvuori de matrícula. En la tercera todo fue exhibición y disfrute de un tenista que ya ha tenido su mal día en el Mutua Madrid Open, pero lo ha solventado con éxito y ya espera al domingo, cuando se citará con Grigor Dimitrov en tercera ronda.

En un primer set a todas luces inesperado, Alcaraz comenzó ganando, manteniendo su servicio al igual que un sólido Ruusuvuori, pero pronto pudo verse que las cosas no iban bien para el murciano. Descolocado, con una complicación desmesurada a la hora de adaptarse a las condiciones de Madrid –altura y pista más rápida–, pronto comenzó el español a sumar errores no forzados y a no encontrar el primer servicio. Esto último se tradujo en un paso adelante, literal, de Emil en los restos, sacando réditos y con ello un primer break que, una vez consolidado, ponía las cosas muy cuesta arriba a Carlitos.

Alcaraz naufraga al principio

El público, que había comenzado con ganas de ver espectáculo, también colaboró a un ambiente enrarecido, ya que la versión que despegaba era la de Ruusuvuori y no la de un perdido Alcaraz, quien por si fuera poco cedía por segunda vez su saque y confirmaba que el primer set volaba hacia Finlandia. Sorpresa mayúscula en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica. El vigente campeón estaba a sólo un parcial de marcharse con las manos vacías y a las primeras de cambio.

El segundo set comenzó como lo había hecho el primero, con una igualdad que, sin embargo, no respondía de nuevo a lo esperado. La reacción de Carlitos se había dado por hecha, pero no llegaba, lo hacían los errores no forzados, siempre del lado del español, mientras Ruusuvuori arriesgaba y encontraba réditos. Emil era una roca y así fue dominando, siempre sin breaks pero con la oportunidad de quebrar en un 2-3 que sería seguro punto de inflexión en el encuentro.

Sacaba Alcaraz, que seguía con dudas y viendo como Ruusuvuori le pegaba a toda pelota que se quedara corta, con mucho más acierto que el suyo. Tuvo dos de break al comienzo del juego el finés, pero Carlitos las levantó, una de ellas con un bote pronto mágico y con una pizca de suerte que cambió el partido. Las otras tres bolas de break que tuvo Emil en ese juego también fueron neutralizadas por un Carlitos especialmente fino con el revés en esos momentos, de máxima tensión.

Reacción del campeón Alcaraz

Del 2-4 pasamos al 3-3 y un encuentro que hubiera estado virtualmente acabado si el juego fuese a parar a Ruusuvuori acabó en el bolsillo de Alcaraz, llenando su tanque de gasolina… y el del público. Con todos de vuelta, las armas de Carlitos pasaron a ser de nuevo de destrucción masiva, con todo lo que ello conlleva. El encuentro iba de roturas de saque y Alcaraz no había tenido una sola oportunidad para ello… hasta ese momento. Dicho y hecho, el break caía finalmente del lado del favorito, que ya no dudaría en lo restante para ponerse la banda de propietario del segundo set.

El tercero, como tantas veces sucede en el tenis, fue un fiel reflejo de lo que acababa de pasar en la decisión del anterior. Con un Caja Mágica de nuevo volcada con su ídolo, el dominio de Alcaraz se convirtió en espectáculo y en un nuevo break para él, que encarrilaba una victoria muy lejana hace no tantos minutos. Un juego tras otro fueron cayendo del lado de Carlitos, con un sufrimiento que pasó a ser exhibición sobre una pista que, abandonado el riesgo de perder a su ídolo, ya sólo disfrutaba con los puntos de órdago de este.

La dejada volvía a entrar, el número de aces llegaba a la decena y, en resumen, todo salía para un Alcaraz que había desactivado por completo a Ruusuvuori. El primer compromiso de Carlitos se solventa con una victoria, mucho, mucho más sufrida de lo esperado, pero con un pase a tercera ronda ya sellado para medirse a Grigor Dimitrov, en un segundo capítulo para el que Carlos Alcaraz llegará sin duda más preparado.