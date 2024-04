Alcaraz, cauto con sus problemas físicos: «Sigo sin fiarme del antebrazo…»

Carlos Alcaraz continúa avanzando en el Mutua Madrid Open y tras lograr su segunda victoria consecutiva, de nuevo con suma claridad, compareció ante los medios de comunicación para mostrar su conformismo con la situación que vive, si bien aún no termina de fiarse de que el antebrazo pueda responderle al 100% durante todo el torneo.

Ya en octavos de final después de superar a Alexander Shevchenko, en primera ronda, y a Thiago Seyboth Wild, este domingo en el Estadio Manolo Santana, Alcaraz confirmaba que su adaptación a la tierra batida en altitud de Madrid es completa, a estas alturas de torneo. «No me cuestan mucho los cambios. Obviamente es complicado adaptarse de un día a otro. Pero no me cuesta venir a Madrid y adaptarme, mi juego se adapta bien aquí y me siento cómodo», comentó el tenista de El Palmar.

A pesar de que apenas ha cedido nueve juegos en sus dos primeros encuentros, Alcaraz prefiere ser cauto con respecto a las molestias que le acompañan en el antebrazo y que ya le hicieron perderse Montecarlo y el Trofeo Conde de Godó. «Sigo sin fiarme del todo del antebrazo, sigo pensándolo. No voy a decir dudas, pero sí está todavía en mi mente ese tema. Me encanta competir, en pista intento hacerlo lo mejor posible. Pero cada vez que pego una derecha más agresiva de lo que vengo haciéndolo, viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo. Hoy he dicho que es una prueba de fuego porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero ha ido superbien», analizaba Carlos, dejando también constancia de lo positivo.

«Me estoy encontrando muy bien, me estoy moviendo de una muy buena manera, el antebrazo no da problemas, estamos mejorando. Siguen esos pensamientos de cómo va a ir, van a tardar en irse. Es en lo que estamos concentrados y pensando día a día. Del nivel al que estoy, me veo con posibilidades de seguir avanzando», añadió Alcaraz, sobre su estado físico.

Preguntado por el nivel al que se está esforzando en Madrid, Alcaraz relativizó y analizó porcentajes. «No voy a decir que esté jugando a bajo porcentaje, sino de una manera diferente. Todos estamos acostumbrados a verme pegar la derecha al 200%, y muchas veces Juanqui estando bien me dice que no hace falta tanto, que hay que relajar y sacar la mano adelante. Y es lo que estoy haciendo ahora. Es una derecha cerca al 100%, estoy contento por el modo en el que estoy jugando, corre la bola que es lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo».

Struff, próximo rival de Carlos Alcaraz

El pase a octavos de final del Mutua Madrid Open viene, para Carlos Alcaraz, de la mano de la reedición de la final de 2023, ya que se enfrentará a Jan-Lennard Struff, un tenista al que conoce bien. «Sé del nivel de Struff, de su juego. Es un poco incómodo, saque y volea y buenos tiros de fondo, sé que no va a ser fácil, sé que a este nivel puedo hacer grandes cosas aunque no sea lo prioritario en mi cabeza. A este nivel voy a darme oportunidades de ganar el partido, de tener opciones. Tengo que jugar a un buen nivel, hacerle sentir incómodo y a ver qué tal va el partido».