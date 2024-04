Alcaraz pasa por encima de Seyboth Wild y sigue ilusionando en Madrid

Carlos Alcaraz sigue ilusionando al público del Mutua Madrid Open. En su segunda función en el Estadio Manolo Santana, el vigente campeón del torneo volvió a pasar por encima de su rival (6-3, 6-3), en este caso el brasileño Thiago Seyboth Wild, quien sólo pudo competir durante los primeros seis juegos, tras los cuales recibió un inapelable parcial de 10-0 por parte de un sublime Alcaraz, que sólo se despistó al final y con el que la sensación es que cada día que pasa va a más. Por historial y sensaciones, ya es el mayor candidato a imponerse en el Masters 1000 de Madrid, algo que no se podía prever antes de su debut en el torneo.

El triunfo de Alcaraz permitirá que el martes se dé en el Mutua Madrid Open la reedición de la final del año pasado. El azar ha querido que sea Jan-Lennard Struff el que se mida a Carlos en los octavos de final, en un partido de altos vuelos pero que, con la referencia de 2023, tendrá al español como máximo favorito.

Alcaraz se enfrentaba a un peligroso compromiso en Madrid, con un rival enfrente desconocido para él y cuyas condiciones se adaptan a la perfección a la tierra en altura de la Caja Mágica. Seyboth Wild llegaba sin nada que perder al duelo con el campeón de 2022 y 2023, y sus victorias previas ante Safiullin y Musetti daban explicación a su buen estado de forma. Por parte de Carlos, el objetivo, más allá del lógico de la victoria, estaba en seguir sumando sensaciones y tiempo en pista, para olvidar por completo sus molestias en el antebrazo.

Para explicar la victoria de Alcaraz sobre Seyboth Wild hay que acudir a tres partes o actos diferenciados, como parte del mismo encuentro. En la primera, que duró seis juegos, el tanteo inicial permitió ver igualdad sobre la pista y en el resultado, con el brasileño mandando sin breaks ante un Carlitos al que se le notaba que tenía una marcha más.

Después de ajustar la derecha e ir entrando cada vez más en pista para hacer lo que mejor sabe, mandar y dominar, Alcaraz dio paso a una exhibición de tenis que no pudo gestionar Seyboth Wild. Del 3-2 favorable al brasileño pasamos a un 6-3, 5-0 del lado de Carlos, que hacía las delicias del público con varios puntazos y apuntaba a irse pronto a descansar al vestuario. Con el trabajo casi cerrado, la relajación vino a visitar a Carlos Alcaraz y le dio un pequeño susto, con tres juegos consecutivos para su rival que no fueron a más, ya que, con hora y 17 de juego en el marcador, el vigente campeón, ahora sí, cerraba con victoria su pase a octavos del Mutua Madrid Open.

Lucky 13 🍀@carlosalcaraz secures a 13th straight win in Madrid and books a rematch with Struff in the next round!#MMOpen pic.twitter.com/YuS6Tl5hOy

