Carlos Alcaraz sigue batiendo récords. Con su victoria de este jueves ante Cerúndolo ha igualado un registro que ostentaba Rafa Nadal. El de El Palmar se ha convertido en el jugador más joven en llegar a las 30 victorias en una misma temporada desde Rafa Nadal en 2004. Casi nada. 2021 está siendo sin duda el año de la consagración del español en la ATP. Comenzó el curso en el puesto 141 del ranking y ahora ocupa el número 32.

Alcaraz becomes the youngest player to earn 30 wins in a season since Nadal in 2004! 🇪🇸@alcarazcarlos03 pic.twitter.com/FxrLNNT8oM

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021