La AFE justifica su inacción en la jornada de la vergüenza de la Liga: «La gente cantaba los goles…»

Una semana ha tardado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en pronunciarse sobre la jornada de la vergüenza en la Liga que el pasado fin de semana se jugó en España en medio de la mayor tragedia humana para este país en los últimos años a causa de la DANA. Y cuando lo ha hecho, en boca de su presidente, David Aganzo, las explicaciones han sido todavía más ilógicas que la inacción del sindicato.

En primer lugar, el ex jugador madrileño ha dejado claro que en ningún momento se puso en contacto con los capitanes de los 42 equipos que componen Primera y Segunda División, algo que desde el primer momento habría sido útil para conocer las intenciones de los protagonistas. Posteriormente, a medida que iban disputando sus partidos y concediendo declaraciones, quedó demostrado públicamente que prácticamente ninguno quería jugar. Evidentemente, los que menos los valencianos.

Esas imágenes de llanto de Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, en rueda de prensa, o de Pablo Fornals, emocionado al marcar un gol con el Betis, podrían haber sido totalmente evitables si hubiera existido esa conversación entre los componentes de la Liga y el sindicato que aboga por su bienestar laboral y personal.

En cambio, y aunque Aganzo lo haya negado, este martes se han dedicado a echar balones fuera, ya que los únicos organismos con los que sí se pusieron en contacto fue con la propia Liga y con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). «He visto que se llenaron los estadios y que la gente cantaba los goles», dijo escudándose en la asistencia de los aficionados, sólo faltaba que una persona ya no pudiera celebrar los logros de su equipo.

AFE no tiene que «decir todo lo que hace»

También se dirigió a los periodistas, los cuales hicieron su «trabajo» durante esa jornada, afirmando además que están «acostumbrados» a las críticas. En esa defensa, Aganzo se olvidó de que no estaban echando balones fuera al decir que ellos no son el Gobierno. «La gente ha actuado como ha actuado, desgraciadamente, y nos hemos encontrado en una situación muy incómoda para toda la gente, pero me duele mucho en el alma que al final sean los deportistas, o en este caso los futbolistas, los que siempre están en ese foco».

Sorprendieron mucho las palabras de Aganzo en una conferencia cuyo motivo estaba muy alejado de esto que hablamos, ya que era sobre el caso de Lass Diarra, pues explicó que ellos no van comentando todos los pasos que recorren: «Somos muy proactivos, yo no tengo que decir todo lo que hace AFE para poder estar en esa situación de poder ayudar».

El silencio del sindicato era ensordecedor, pero cuando lo han roto ya era demasiado tarde. Ya había sido disputada una cita del calendario en la que jugadores y entrenadores, independientemente de que fueran valencianos o no, habían acudido a su puesto de trabajo contra su voluntad, renunciando a acudir a ayudar en las labores de limpieza y rescate de un drama por la que llevará semanas y meses restaurar la normalidad en las zonas más afectadas.