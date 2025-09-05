Adiós al Apple Watch: su sustituto ya está en Decathlon y es una ganga

Para tener un buen smartwatch ya no hay que gastarse una fortuna. Decathlon acaba de poner a la venta un reloj inteligente con GPS que está arrasando por su relación calidad-precio. Con un diseño cuidado, batería de hasta 10 días y funciones deportivas que ya quisieran algunos modelos de gama alta, llega como un serio candidato a destronar al Apple Watch… y todo por menos de 90 euros. Hablamos del Amazfit Active 2 modo HYROX, que está a la venta concretamente por 84,99 euros, un precio difícil de creer si lo comparamos con lo que cuesta el smartwatch de Apple. Lo mejor es que este modelo no se queda corto en prestaciones: combina diseño, autonomía, funciones deportivas avanzadas y herramientas de salud en un único dispositivo pensado para quienes quieren rendimiento sin dejarse el sueldo en tecnología.

El primer golpe de efecto está en su aspecto. Este Active 2 llega con una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas y un brillo máximo de 2.000 nits, lo que significa que puedes mirar la hora o tus datos de entrenamiento incluso bajo el sol del mediodía sin problema. Además, su caja de acero inoxidable le da un aire robusto y elegante a la vez, algo que no siempre se encuentra en relojes de este rango de precio. Y no se trata solo de verse bien. En su interior incluye el sensor BioTracker™ 6.0 PPG, que mide la frecuencia cardíaca, el sueño, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés e incluso los ciclos menstruales. Por si fuera poco, también ofrece una «puntuación de preparación diaria» para saber si tu cuerpo está listo para entrenar fuerte o si conviene tomarse las cosas con más calma.

Pero si hay un terreno en el que el Amazfit Active 2 quiere marcar diferencias, es en el deporte. Este reloj no solo incluye más de 160 modos deportivos, sino que además cuenta con funciones pensadas para un público muy específico: los amantes del HYROX, una disciplina que combina running con pruebas de fuerza y resistencia. Tiene el HYROX Race Mode, que ordena las actividades como en una competición real, y el HYROX PFT Mode, que permite evaluar el estado físico de cara a esas exigentes pruebas. Todo esto se traduce en datos útiles, fáciles de interpretar y, sobre todo, muy motivadores para quienes buscan mejorar en cada sesión.

Otro punto que sorprende es la autonomía. Mientras que muchos relojes inteligentes, incluido el Apple Watch, suelen quedarse en apenas un par de días de batería, este modelo de Amazfit alcanza hasta 10 días de uso con una sola carga. Para quienes entrenan a menudo, viajan o simplemente no quieren estar pendientes del cargador constantemente, este detalle es un auténtico alivio. Y si lo tuyo es salir al monte, hacer rutas o perderte por nuevos caminos, agradecerás que el Active 2 disponga de mapas sin conexión e indicaciones detalladas, además de sensores como altímetro, giroscopio o acelerómetro que mejoran la precisión de cada registro.

En el terreno más smart, tampoco se queda corto. Su sistema Zepp OS 4.5 permite responder a mensajes con la voz o mediante un teclado integrado, integra la asistente virtual Zepp Flow, y se sincroniza con apps tan conocidas como Strava, Google Fit o TrainingPeaks. Incluso admite pagos desde la muñeca en la versión premium. Son funciones que lo acercan mucho a lo que ofrece el Apple Watch, pero sin obligarte a gastar más de 400 euros…