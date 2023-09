Acusan a la Copa Davis de comprar espectadores para llenar las gradas

La experiencia de la Copa Davis, bajo el nuevo formato ideado por Gerard Piqué y su empresa Kosmos Tennis de la mano de la ITF, con la primera parte binomio ya fuera de juego e incluso de existencia, en caso de la compañía, no ha resultado satisfactoria para los protagonistas en lo que a la fase de grupos de 2023 se refiere. La formación del torneo no convence y las críticas se suceden, con Stanislas Wawrinka como principal altavoz de denuncia ante las supuestas artimañas de la Federación Internacional de Tenis para atraer aficionados al torneo.

Mostrar que las gradas están vacías en la señal de televisión ha sido uno de los debes de un torneo que, aún con el formato multisede instaurado en 2022 y repetido en 2023 en la fase de grupos, no consigue enganchar al espectador para ver partidos in situ. Las dificultades son máximas, ya que exigen un traslado para disfrutar de la Copa Davis, y la solución, más bien decorativa y para nada lucrativa, podrían haberla encontrado desde la organización pagando a ciudadanos para que acudan a los estadios.

Eso es lo que denuncia Stanislas Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam –Roland Garros, Open de Australia y US Open–. El suizo, después de enzarzarse con Piqué en las redes sociales tras agradecer irónicamente al ex futbolista y empresario su idea de cambiar el formato de la Copa Davis, desveló que el torneo, actualmente y ya sin el español ni su empresa Kosmos en el proyecto, estaría pagando a aficionados de pega para que acudieran a los estadios a figurar y hacer ruido animando.

«Pregunta de trivial de la Copa Davis: ¿Sabías que la ITF está pagando a personas para que apoyen y hagan ruido por cada país en cada partido?», escribió en Twitter el tenista suizo, número uno del equipo de su país en esta fase de grupos –la sede del grupo de Suiza era Manchester–. Wawrinka, ante las preguntas de jugadores como el estadounidense Noah Rubin o del reputado entrenador Dani Vallverdú, aseguraba que su información era totalmente real. «Confirmado 100%», respondió.

Al contrario que Gerard Piqué, ningún miembro de la organización de la ITF trató de discutir en el momento con Wawrinka, después de una dura acusación que pone de nuevo en jaque el formato seleccionado para disputar la Copa Davis, un torneo que indiscutiblemente ha perdido peso tanto por parte de los jugadores como de los aficionados, después del giro impulsado por Kosmos Tennis y Piqué, con el apoyo de la Federación Internacional de Tenis, en 2018.

