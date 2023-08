Estos son los jugadores con más Grand Slam la de la historia

La historia del tenis ha quedado marcada por la aparición de tres tenistas que, debido a su competitividad y un talento absolutamente diferencial, se han encargado de reescribir los anales con un periodo en el que los tres se han alzado al podio de los jugadores con más títulos de Grand Slam de la historia. Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer son los protagonistas de la lista de los tenistas con más Grand Slam de todos los tiempos, pero hay muchos más.

Hay que empezar por lo evidente y esto no es otro que repasar la batalla encarnizada que han vivido durante años los tres colosos de la historia del tenis mundial. La alternancia que siempre ha vivido este deporte en cuanto a campeones en los cuatro torneos principales del calendario llegó a otra esfera con la explosión de Nadal y Djokovic, que se sumaron al más veterano, Roger Federer, hasta convertir su lucha a tres en uno de los elementos más destacados no ya de la historia del tenis, si no de la historia del deporte.

¿Cuántos Grand Slam tienen Nadal, Djokovic y Federer?

En la actualidad, Novak Djokovic es el jugador con más títulos de Grand Slam de todos los tiempos, con 23 grandes, después de la corona en Roland Garros 2023 que consiguió desempatar en lo más alto con Rafa Nadal, quien tiene 22 Grand Slams con un mérito más extraordinario si cabe al tener que haber luchado durante casi cada año con lesiones que han mermado su carrera.

Roger Federer, retirado desde 2022 tras un tramo final de carrera también con numerosos problemas físicos, se queda con 20 títulos de Grand Slam, aunque muchos le siguen categorizando como el mejor de siempre por su condición de pionero y un talento que no contó con un físico a la altura del tenis que se exige en la actualidad.

Los tenistas con más Grand Slam

Después de Djokovic, Nadal y Federer, aparece en la clasificación un tenista que antes de la aparición de estos, parecía que sería inalcanzable en el liderato histórico, Pete Sampras. El norteamericano logró ganar 14 títulos de Grand Slam en su trayectoria, dentro de un tenis mucho más especializado y en el que él dominaba en pistas más rápidas, pero nunca fue capaz de acercarse a la victoria en tierra batida.

Después de Pete Sampras llega Bjorn Borg, quien en los 70 y principios de los 80 hizo historia al conquistar 6 títulos de Roland Garros y 5 Wimbledon, confirmándose como el tenista más completo hasta la llegada del Big3. Sin embargo, Borg se quedó con 11 grandes, ya que nunca ganó el US Open ni el Open de Australia.

Por detrás de Borg hay que bajar hasta las ocho conquistas de Grand Slam, con un trío formado por André Agassi, que se desmarca al contar con los cuatro grandes en su palmarés, Ivan Lendl –nunca ganó Wimbledon– y Jimmy Connors, quien no conquistó en su carrera Roland Garros. Con siete grandes están el icónico John McEnroe y Mats Wilander, que cierran el Top-10 de los jugadores con más títulos de Grand Slam de la historia.