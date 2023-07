El adiós de Djokovic podría estar cerca: su padre pone una fecha a la retirada

Novak Djokovic es, con permiso de Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo en este 2023. A sus 36 años, cumplidos el pasado mes de mayo, el jugador serbio sigue dominando y ha logrado hacerse con los títulos de campeón en dos Grand Slam como el Open de Australia y Roland Garros, además de conseguir llegar a la final de Wimbledon, donde fue superado en cinco sets épicos por Alcaraz. Sin embargo y aunque el presente y el futuro más cercano de Nole no ofrece ninguna duda, su padre, Srdjan Djokovic, ha sorprendido declarando que la retirada del campeón de 23 grandes podría estar cerca.

Todo viene del documental Novak Djokovic – Untold Stories, que se ha reproducido a través del portal YouTube y en el que se repasan los mejores y más importantes momentos de la carrera del tenista serbio. Son siete capítulos sobre la vida del tenista serbio, ganador de 23 títulos de Grand Slam y considerado, junto con Rafa Nadal y Roger Federer, como el mejor tenista de la historia.

El padre de Nole, Srdjan Djokovic, tiene gran importancia en la producción y en uno de los momentos habló del futuro que le espera a su hijo cuando deje el tenis. En ese instante, sorprendió al desvelar la fecha en la que él espera que se produzca el adiós al tenis de Novak Djokovic. «En lo que respecta a mis deseos para él, ya los cumplió todos hace siete u ocho años. El resto es este increíble bonus. El tenis es solo una parte de su vida, no toda, y espero que sea reconocido por las cosas que hará después de que termine su carrera, después de que deje el mundo del tenis, lo que espero que suceda el próximo año», comentó el padre de Djokovic, poniendo, queriendo o sin querer, una fecha a la posible retirada de su hijo.

Con respecto a los orígenes de Djokovic, el padre también relató episodios complicados, en los que el dinero no acompañaba a la familia y tuvo que duplicarse para que Nole pudiera seguir progresando en busca de su sueño. «Estábamos solos. Sin ciudad, sin país, sin nada. Cuando era júnior, cuando íbamos a los torneos, no me podría permitir pagarle un entrenador para que le acompañara. Entonces, yo era todo: su padre, su madre, su preparador físico, su técnico… Me doy cuenta de que teníamos celos de todos esos niños procedentes de países ricos que iban con un equipo completo. Yo me encargaba de todo», rememora Srdjan Djokovic en la primera parte del documental, producido por Sportal.

Djokovic y el escándalo en Australia

Entre toda la información que se puede recordar y desvelar en el documental, destaca el testimonio de los padres de Djokovic sobre todo lo sucedido en el Open de Australia 2022, cuando Novak fue arrestado y posteriormente deportado por su negativa a vacunarse y por problemas con la exención médica para participar en el torneo de Grand Slam. «Fue terrible. No sé cuántos días estuvimos preocupados. No me podía creer que estuviera ocurriendo algo así. Al principio, pensaba que era una broma. Me parecía que era una película, pero, de pronto, me di cuenta de que mi hijo estaba siendo encarcelado de forma injusta. No tenía ventanas, no podía contactar con nadie», recuerda la madre del tenista, Dijana sobre aquellos días. «Cuando nuestro avión llegó de Dubái a Melbourne, fue arrestado. Se lo quitaron todo. Su móvil, sus pertenencias y se lo llevaron a prisión. Fue, simplemente, patético y terriblemente difícil para nosotros», añadía el padre.