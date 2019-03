Abelardo: “He sido víctima de una presunta extorsión”

Abelardo ha reconocido que fue víctima de una "presunta extorsión" de 30.000 euros por parte de la trama en la que está involucrado el futbolista del Levante, Toño

El entrenador del Alavés, Abelardo, convocó una rueda de prensa este miércoles tras conocerse que la trama en la que está involucrado Toño, futbolista del Levante, le había extorsionado. En la comparecencia leyó un comunicado que comenzaba así: “Reconozco que he sido víctima de una presunta extorsión. Con lo cual, procedí a poner la correspondiente denuncia a la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración en el Juzgado de Instrucción de Teruel en concepto de perjudicado”.

Además aseguró que ha emprendido las acciones legales oportunas pero al estar bajo secreto de sumario no puede dar detalles de las mismas: “Debo señalar que se me ha ofrecido el ejercer las oportunas acciones judiciales en defensa de mis derechos, lo cual se ha verificado. A fecha actual, las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no puedo ni debo ofrecer datos sobre las mismas”.

“Quiero mostrar mi extrañeza y disconformidad con las informaciones publicadas en el día de hoy. En todo momento he querido colaborar tanto con la Guardia Civil como con la justicia. Quiero mostrar también mi absoluto respeto con la labor de la justicia de cara al esclarecimiento de la situación en la que me he visto envuelto. Lamento esta situación que afecta a mi ámbito personal y al de mi familia. Solicito el máximo respeto, en especial en el tratamiento de la información. En objeto a que no se publiquen aspectos que no se corresponden con la realidad y que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones que afectan a mi vida personal y que causan un grave perjuicio a mi vida profesional y personal”, aseguró.

En última instancia, Abelardo mandó un mensaje de agradecimiento a la Guardia Civil y al Alavés por respaldarle en un situación como esta. “Quiero agradecer a la Guardia Civil y al Alavés por su apoyo y respaldo por esta situación, en la cual lamento verme implicado por causas ajenas a mi persona. Esperando que se esclarezcan los hechos en la mayor brevedad posible”.