Wordle Palabra hoy, jueves 17 de marzo de 2022: Solución reto nº70

Ya huele a viernes y no podemos tener más ganas de darte las pistas de la palabra Wordle de hoy. Estas te ayudarán a conseguir la victoria y mantener tu estadística de aciertos en verde. Hoy, jueves 17 de marzo, tocan las pistas del reto nº70 de Wordle, pero si con las pistas no tienes suficiente, recuerda que en la parte de abajo te dejamos la solución del reto.

La palabra correcta del reto de ayer de Wordle fue CRIAR. ¿Acertaste?

No olvides compartir esta guía con tus familiares y amigos a los que les esté constando encontrar la solución Wordle de hoy. ¡Así todos estaréis contentos!

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Una ayuda nunca viene mal y con estas pistas encontrarás la solución del reto nº70 de Wordle en nada. Estas pistas son sencillas, pero te darán la clave para encontrar la palabra del día. La palabra de hoy, seguro de cuesta a más de uno, así que… ¡Vamos a jugar!

En la palabra de hoy no hay ni rastro de la vocal A.

La palabra de hoy está relacionada con los delitos.

La palabra contiene la H pero no la N o la M.

pero no la N o la M. Aparecen dos vocales en la palabra de hoy.

¿No lo ves nada claro? ¡Es normal! A veces no tenemos el día y las palabras no salen, pero siempre puedes intentarlo y cuando te quede solo un intento, mirar la solución que te hemos dejado abajo.

Consejos para descubrir la palabra del día de Wordle

Wordle es un juego sencillo que te da 6 oportunidades para encontrar la palabra del día. Cada día solo tiene un reto y la palabra tiene que ser de 5 letras, normalmente no son palabras muy complicadas. Es un juego ideal para divertirse mientras hacemos trabajar a nuestra mente.

Hoy te damos 3 consejos que serán de gran utilidad para dar con la palabra Wordle de hoy, no habrá quien te gane e irás sumando puntos sin descanso. Vamos con los consejos:

Recuerda que la primera palabra es esencial para poder crear una estructura, escoge una que tenga muchas vocales para ayudarte y ten en cuenta que la A no va a estar entre ellas.

escoge una que tenga muchas vocales para ayudarte y ten en cuenta que la A no va a estar entre ellas. Otra manera de mejorar tus resultados es poner una segunda palabra muy distinta a la primera , así puedes probar letras nuevas, manteniendo las que ya hayas acertado claro.

, así puedes probar letras nuevas, manteniendo las que ya hayas acertado claro. La palabra de hoy está relacionada con los delitos, así que céntrate en buscar palabras de 5 letras alrededor de esa palabra, hay muchos tipos de delitos, pero no todos tienen 5 letras.

Solución para la palabra nº70 de Wordle en español

Vamos con la solución a la palabra de hoy de Wordle en Español, así, si no has tenido suerte y las pistas no han sido suficientes, no te quedarás con las ganas de saber la palabra correcta.

La palabra del Wordle en español de hoy es HURTO.

Mañana, viernes 18 de marzo, volvemos con las pistas y la solución de la palabra del día para el reto nº71. ¡Ya tenemos ganas de ponernos a jugar de nuevo!