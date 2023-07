Tu tele no se ve bien y es por esta tontería que tienes activada: quítala ya y vive la vida

Tu tele puede que no se vea, ni oiga bien, debido a una tontería que tenemos activada y que tenemos que quitar ya mismo. Los nuevos televisores vienen de serie con el modo telenovela puesto. Un sistema que hace que todo se vea y se escuche de forma distinta. Podemos eliminar ese molesto sonido o una imagen potenciada de mano de un ajuste sencillo que podemos hacer en todas las Smart tv. Si te has comprado una tele nueva y no se ve bien, toma nota de cómo quitarlo.

Quita el modo telenovela que hace que tu tele no se vea bien

El modo telenovela es tal como se le conoce comúnmente. Para eliminarlo debemos buscar las opciones activadas que crean un tipo de visión con nombres como: Motion Smoothing, TruMotion, Soap Opera Effect. Dependiendo de la marca tendrá uno de estos nombres cuya finalidad es hacer que se vea con más intensidad, pero quizás no cómo querrías ver la televisión.

Puede que ni te hayas dado cuenta de que estaba puesto este efecto, por lo que puedes cambiarlo, simplemente eliminarlo cambiando la configuración de tu televisión. La mayoría de Smart Tv funcionan casi de la misma forma, por lo que será más fácil de lo que imaginas conseguir dar el cambio.

Pasos para quitar el modo telenovela y conseguir que tu tele se vea bien

A la hora de realizar estos pasos se recomienda hacerlo siempre para conseguir que la televisión se vea según nuestros gustos. Todas las televisiones llegan con una configuración de serie que quizás no sea la adecuada.

Accedemos a la configuración de nuestra Smart Tv y buscamos las opciones, Imagen, Ajustes de imagen o similar.

Tenemos que buscar y desactivar una función que quizás tenga varios nombres, dependiendo de la marca de tu tele. TruMotion, en Samsung Auto Motion Plus, es el que usa la marca Sony como MotionFlow o TruCinema, en TCL o también puede llamarse Action smoothing y en Vizio Motion Control.

De esta manera tan sencilla tendrás tu televisión preparada para la acción. Sin nada más que la imagen que deseas y el sonido que más te gusta.

Puedes buscar formas de configurar la televisión nueva a tu manera. De esta forma la podrás adaptar a tus gustos y a los de toda tu familia.