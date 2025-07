Adiós a los tuppers: el plato preparado de Lidl saludable que está mejor que el de tu madre

Las opciones de platos preparados en los supermercados, se han convertido en algo habitual. Sin embargo, no todas son soluciones tradicionales o las de siempre. En el caso de Lidl en concreto, podemos encontrar propuesta de platos como el que ahora te presentamos y que perteneciente a su semana asiática, está arrasando. Toma nota porque te presentamos a continuación, el plato de Lidl que vas a querer probar de inmediato, y que puede que no supere al que te suele preparar tu madre, pero seguro que se le acerca…y mucho.

Bajo el sello de Vitasia, la marca con la que Lidl celebra su esperada semana asiática, aterriza ahora el Pollo Curry con arroz largo que promete dejar en segundo plano muchas de las recetas caseras que guardamos en el congelador. Y no lo decimos por decir: la textura, el sabor, el punto justo de picante y ese aroma que se queda flotando en la cocina son pruebas más que suficientes de que estamos ante un preparado de esos que te arreglan el día. O la semana entera, si eres de los que viven de bandejas precocinadas. A diferencia de otros platos que presumen de exóticos pero saben a nada, este curry no disimula. Es especiado, tiene personalidad y viene listo para comer en solo tres minutos de microondas. ¿Lo prefieres al fuego? También puedes calentarlo durante unos 20 minutos. Ideal para quienes no tienen tiempo, pero tampoco quieren renunciar a comer bien. Y a 2,79 euros la unidad, cuesta menos que un menú del día. Vamos por partes.

El plato preparado de Lidl que arrasa

La propuesta de Lidl viene en un envase de 375 gramos, que es más que suficiente para una comida completa, especialmente si lo acompañas de algún entrante ligero o una fruta de postre. El plato se compone de pollo sazonado con una salsa de curry picante (sin pasarse, apta para quienes no disfrutan del picante extremo) acompañado de una generosa ración de arroz largo suelto y bien cocido.

El sabor es equilibrado. El pollo está jugoso, se nota que ha sido tratado con mimo en la cocción, y la salsa tiene ese punto entre dulce y especiado tan característico de los currys asiáticos. No hay necesidad de añadir nada más: ni sal, ni soja, ni salsas extra. Solo calientas, sirves y disfrutas. Y si cierras los ojos, por un momento puedes imaginar que estás en una calle de Bangkok.

Para quien busca comida reconfortante sin recurrir a frituras ni grasas excesivas, este plato es una opción interesante. Además, al ser un plato equilibrado en proporciones de proteína, carbohidrato y grasa, encaja bien en una dieta normal, incluso si estás intentando comer más sano entre semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lidl España (@lidlespana)

La semana asiática de Lidl

Si eres fan de la cocina internacional, sabrás que las semanas temáticas de Lidl son un pequeño acontecimiento. Y la semana asiática no falla: cada año, durante unos días, los pasillos del supermercado se llenan de salsas, noodles, dim sums, snacks orientales y postres sorprendentes que no forman parte de la oferta habitual. Es como un festival gastronómico low cost, perfecto para experimentar sin salir del presupuesto.

Este Pollo Curry de Vitasia es una de las joyas de esta edición. Se presenta con un diseño muy cuidado y una preparación tan sencilla que hasta un estudiante en su primera semana fuera de casa podría clavarlo. Sólo necesitas un microondas o una sartén, y cero ganas de complicarte la vida.

Además, el formato de 375 gramos lo hace ideal para llevar al trabajo o tener en la nevera como salvavidas. No requiere congelación, así que puedes almacenarlo sin problemas durante varios días, siempre que no pase de la fecha de consumo preferente.

Cómo se prepara este curry en solo tres minutos (o al baño maría)

Una de las grandes ventajas de este Pollo Curry de Vitasia es lo fácil que resulta prepararlo. No necesitas ensuciar nada, ni saber cocinar, ni estar pendiente de la sartén. Según indica el envase, tienes dos opciones para calentarlo:

La más rápida: microondas. Basta con hacer un pequeño corte en la parte superior del envase y calentar a 1000W durante 3 minutos. Así de fácil. Cuando suena el “ding”, abres con cuidado, remueves un poco… y a comer. El arroz queda suelto y la salsa caliente, sin resecarse ni perder sabor.

Basta con hacer un pequeño corte en la parte superior del envase y calentar a 1000W durante 3 minutos. Así de fácil. Cuando suena el “ding”, abres con cuidado, remueves un poco… y a comer. El arroz queda suelto y la salsa caliente, sin resecarse ni perder sabor. Si prefieres una cocción más suave: puedes calentar el envase cerrado en una olla con agua hirviendo durante unos 20 minutos, lo que vendría a ser al baño maría. Ideal si no tienes microondas o si te gusta que el calor se reparta de forma más uniforme.

En ambos casos, es importante no abrir completamente el envase antes de calentar para que conserve su humedad y sabor. Y como es una ración individual, no tendrás que preocuparte por sobras ni recalentados que arruinan la textura. Un acierto total.

En definitiva, el Pollo Curry de Vitasia es uno de esos productos que merece la pena probar, sobre todo si te gusta la cocina asiática y buscas soluciones rápidas que no comprometan el sabor ni la calidad.