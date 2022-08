Los trucos que nadie te ha contado para dormir como un bebé en plena ola de calor

¿El calor no te deja dormir? Créenos cuando te decimos que no eres el único, por ello nos hemos puesto a investigar y hemos encontrado algunos trucos para que dormir en plena ola de calor, no sea misión imposible. Estos trucos te ayudarán a conciliar el sueño más rápido y garantizarán que este sea más profundo, aun cuando los termómetros no parecen bajar.

Los científicos estiman que la temperatura óptima para que el cuerpo duerma y descanse oscila entre los 18 y los 21 °C, si se alteran estas temperaturas, ya sea a temperaturas más elevadas o más bajas, se pueden dar varias alteraciones de sueño, provocando insomnio o imposibilitando una noche de descanso profundo.

9 consejos para dormir en plena ola de calor

Crea una rutina relajante y mantenla cada día para que el cuerpo pueda ir desconectando cuando se acerque la hora de dormir. Puedes leer un buen libro, hacer un poco de yoga suave o simplemente unas respiraciones pausadas para entrar en el ambiente.

Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de ir a dormir, su luz no dejará a tu cuerpo descansar y puede provocar alteraciones en el ciclo de sueño.

Realiza deporte a diario o mantén un estilo de vida activo para no llegar con tanta energía por las noches, un buen entrenamiento te hará caer rendido en la cama sin importar el calor que haga en la habitación. Evita realizar deporte justo antes de dormir, esto podría alterar tu rutina de relajación.

Evita las sustancias que puedan excitar al cuerpo a las horas cercanas a las de dormir, como la cafeína, el alcohol o el tabaco. Estas sustancias pueden interferir en el sueño.

No cambies tus horarios de sueño con regularidad, irse a dormir siempre a la misma hora es una manera sencilla de decirle al cuerpo que a esa hora tiene que descansar. Somos animales de hábitos y tu cuerpo aprenderá a despertarse y dormirse siempre a la misma hora.

Evita dormir siestas durante el día si por la noche no consigues conciliar el sueño, así te evitarás llegar sin sueño a la cama.

Crea un ambiente relajante incluso horas antes de ir a dormir, opta por luces suaves, música tranquila o incluso alguna actividad que te ayude a olvidarte de las tensiones del día. Crear un espacio cómodo y pensado para el descanso en casa te ayudará a que aparezca el sueño por la noche.

Utiliza ropa ligera de verano para estar más fresco, evita los pijamas que aprieten demasiado el cuerpo, recuerda que el cuerpo necesita autorregular su calor, por ello, cuanta menos ropa de por medio, más sencillo será no tener calor.

Refresca la habitación minutos antes de ir a dormir, para intentar bajar la temperatura, hay quienes optan por poner el aire acondicionado, otros abren la ventana e incluso existe la opción de poner un ventilador de techo, estos se pueden programar y se apagarán cuando tú ya duermas.

Con todos estos trucos podrás dormir como un bebé, incluso durante una ola de calor. Son trucos sencillos, pero te ayudan a mantener una rutina de sueño más saludable para evitar que el insomnio te visite este verano.