Si no sois grandes conocedores de la repostería y solo pensar en preparar una tarta casera os da respeto, es bueno que sepáis que equivocarse en cuanto a los postres no sólo es humano, sino perfectamente comprensible. El problema es que si fallamos , por distracción, incapacidad o desconocimiento, no nos queda otra que seguir practicando ya que en realidad, cocinar implica sobre todo lograr un perfecto equilibrio a partir de cantidades precisas, tiempos detallados y gestos rigurosos que nos pueden hacer obtener un postre absolutamente perfecto. A esto se le suman algunos trucos dignos de profesionales de la repostería que viene bien conocer de manera podamos ponerlos en práctica cuando intentamos hacer ese pastel de chocolate que queremos que todos prueben. Uno en concreto seguro que os va a sorprender. Descubramos a continuación, el truco de los pasteleros para enfriar bien una tarta tras cocinarla.

El truco para enfriar bien una tarta

Si te gusta hacer tus propios postres, debes conocer bien algunos trucos para evitar errores dictados por la inexperiencia o, a veces, incluso por las prisas que solemos llevar cuando cocinamos.

De la misma manera que es importante precalentar el horno para cocinar un pastel casero, también es importante enfriarlo de la manera correcta : dependiendo del postre que queramos hacer, de hecho, hay algunas precauciones precisas que se deben tomar.

El bizcocho y en general las tartas blandas y altas siempre se deben dejar enfriar pero de una forma muy especial a la que recurren todos los pasteleros y reposteros. El truco no es otro que enfriar el pastel siempre boca abajo : una vez terminada la cocción y habiendo esperado de 5 a 10 minutos. El consejo de los expertos para ello es colocar la tarta sobre una parrilla y luego darle la vuelta. Así evitaremos que la tarta se derrumbe y que quede así la altura original.

Esta técnica, para aquellos que quieran probar suerte en niveles superiores de repostería, también es válida para tartas con crema de mantequilla . Son muy delicadas y deben tratarse con cuidado, evitando cambios bruscos de temperatura que provocarían grietas o hundimientos.

Antes de decorar el bizcocho con crema de mantequilla, por tanto, recuerda dejarlo enfriar boca abajo para que primero se disipe el calor y quede intacto el glaseado en contacto con la superficie caliente. Si no estás familiarizado con este truco profesional , hazlo ahora: el resultado estará garantizado y a partir de ahora seguro que será un truco al que vas a recurrir siempre y que te hará sentir como todo un experto.